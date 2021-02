Continua il “magic moment” di Gabriele Procida: eletto miglior giocatore italiano della 18esima giornata di Serie A

È Gabriele Procida, classe 2002, guardia-ala di Acqua S.Bernardo Cantù, il miglior giocatore italiano della 18esima giornata di LBA Serie A. In settimana per lui è arrivata anche la prima convocazione in Nazionale maggiore.

Continua il “magic moment” di Procida: eletto miglior giocatore italiano della 18esima giornata di Serie A

Il 18enne comasco, protagonista nel derby contro Varese con una performance individuale da 16 punti in 16’, ha sbaragliato la concorrenza vincendo il sondaggio indetto da Legabasket, spuntandola su nomi noti e ben più esperti come Matteo Imbrò, Giuseppe Poeta e Stefano Tonut. Un altro prestigioso riconoscimento per Procida che, sempre nella giornata odierna, è stato inserito anche nel miglior quintetto dell’ultimo turno di campionato, figurando nello spot di ala piccola. Insieme a lui, da playmaker, Juan Fernandez di Trieste; Imbrò, capitano di Treviso, da guardia; Austin Daye, stella della Reyer Venezia, da ala grande; e Vince Hunter della Virtus Bologna, nel ruolo di centro.