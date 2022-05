CSI Como sarà un weekend ricco di finali per i campionati giovanili di volley

Volley giovanile news

CSI Como momento decisivo per alcune categorie provinciali di pallavolo.

CSI Como sabato 14 si assegna il titolo Allieve a Senna, domenica 15 a Lurate quello Under12

Maggio mese di finali giovanili per la pallavolo del CSI Como. E' arrivato il momento decisivo per alcuni campionati provinciali che vedono in campo i migliori prospetti giovanili nostrani. Sabato 14 maggio, a Senna Comasco, ospiti della PoLisportiva Senna sono in programma le finali di pallavolo per la categoria Allieve. Per il titolo si sfideranno proprio le padroni di casa della Pol senna e l'US Albatese.

Questo il cartellone delle finali Allieve

Sabato 14 maggio

Ore 16 Finale 3°-4° posto Pol Comense-GSO Novedrate

Ore 18 finalissima 1°-2° posto Polisportiva Senna-US Albatese

Tempo di finali anche per atlete ed atleti del volley Under 12. Il titolo provinciale di categoria sarà assegnato in questo weekend su due partite di andata e ritorno e vedrà di fronte la Kaire Sport Lurate Caccivio e il GSO Novedrate.

Questo il cartellone delle finali Under12

Sabato 14 maggio ore 18.30 a Novedrate: GSO Novedrate-Kaire Sport Lurate Caccivio

Domenica 15 maggio ore 16 a Lurate Caccivio: Kaire Sport Lurate-GSO Novedrate