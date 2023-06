Nuova esperienza i giovani della Briantea84 in maglia UnipolSai. Dopo la vittoria nel torneo Uisp di pallacanestro in carrozzina, si guarda al prossimo impegno. Sabato 24 e domenica 25 giugno una rappresentanza dei canturini sarà attesa a Roma sul parquet della Fondazione Santa Lucia per la prima e seconda tappa del primo campionato 3vs3 targato Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina).

Dopo il campionato Juniores la Briantea punta anche al titolo nazionale del 3vs3

I biancoblù schiereranno in campo due formazioni nel girone junior e nel girone open, con il supporto di alcuni giocatori che si aggregheranno con la formula del prestito, solo per l’occasione della manifestazione sportiva. Il campionato junior vedrà in campo la UnipolSai, i Giovani e Tenaci, S.S. Lazio e D junior Team.

Nel raggruppamento open, oltre a UnipolSai e Giovani e Tenaci ci saranno Crazy Ghosts e Npic Rieti. Al termine delle 24 gare in programma, le prime tre classificate delle rispettive categorie accenderanno alla fase finale.

Il 3vs3 è nuovo format in cui la UnipolSai avrà la possibilità di confrontarsi, sia sul piano del gioco che logistico. Infatti la fase finale dell’evento, in programma nel weekend di sabato 8 e domenica 9 luglio, sarà organizzata da Briantea84 al PalaIseo di Milano sempre in collaborazione con la Fipic.

Basket giocato, ma anche diffusione dei valori sportivi della cultura paralimpica, da sempre missione della quarantennale storia della società canturina. Ospitare l’evento significherà per Briantea84 avere una grande opportunità di promozione sul territorio della città di Milano, in collaborazione con MilanoSport, sensibilizzando i giovani e le loro famiglie sui temi riguardanti la diversità, il concetto di limite e tutto quello che concerne la disabilità.

In questa ottica è stato affiancato all’evento sportivo 3vs3 un programma di interventi nei Centri Sportivi di Milano, con la finalità di diffondere la conoscenza del basket in carrozzina attraverso le consuete modalità adottate nei già affermati progetti di Briantea84.

UnipolSai Briantea84 Cantù junior

Nicolò Tomaselli

Karim Makram

Amine Gamri (in prestito da Self Group Padova Millennium Basket)

Federico Balsamo (in prestito da HB Torino)

Gabriele Martella

UnipolSai Briantea84 Cantù open

Luka Buksa

Lorenzo Bassoli

Lorenzo Molteni (in prestito da HS Varese)

Elisabetta Bisegna

Mamadaou Ceesay

Le partite dell'UnipolSai

Sabato 24 giugno

Ore 13.30: S.S. Lazio-UnipolSai Briantea84 Cantù (junior)

Ore 14.00: Giovani e Tenaci-UnipolSai Briantea84 Cantù (junior)

Ore 15.00: UnipolSai Briantea84 Cantù-Crazy Ghosts (open)

Ore 16.00: Npic Rieti-UnipolSai Briantea84 Cantù (open)

Ore 17.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Giovani e Tenaci (open)

Ore 18.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-D junior Team (junior)

Domenica 25 giugno

Ore 9.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-S.S. Lazio (junior)

Ore 10.00: UnipolSai Briantea84 Cantù-Giovani e Tenaci (junior)

Ore 11.00: Crazy Ghosts-UnipolSai Briantea84 Cantù (open)

Ore 12.00: UnipolSai Briantea84 Cantù-Npic Rieti (open)

Ore 15.30: Giovani e Tenaci-UnipolSai Briantea84 Cantù (open)

Ore 16.00: D junior Team-UnipolSai Briantea84 Cantù (junior)