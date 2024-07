DR1: cambi in panchina per Appiano Gentile, Erba e Inverigo

Il mercato estivo porta volti nuovi e cambi nelle squadre lariane che parteciperanno al campionato di Divisione regionale 1 2024/25.

Cambi in panchina

Dopo il recente ripescaggio sia Indipendente Appiano Gentile che Il Gigante Inverigo hanno iniziato a costruire la nuova squadra partendo dal manico annunciando i loro nuovi capi allenatori. Ad Appiano infatti è stato ufficializzato un tecnico esperto quale Fabio Brunati ex tecnico di Seregno, Giussano, Binzago e Lissone cui è stata affidata la conduzione della prima squadra. "Sono davvero contento - dice Brunati - per questa nuova esperienza su una panchina ambita e importante come quella di Appiano Gentile. Confesso che avevo voglia di uscire dalla mia “comfort zone” ecco perché con la dirigenza dell'Indipendente c’è stata subito intesa e non vedo l’ora di cominciare. L’obiettivo è quello di partire con tanta voglia e grande entusiasmo dopo una stagione che mi è stato detto è stata un po’ travagliata. Il girone in cui siamo stati inseriti è stimolante con una squadra davanti a tutte come Binzago. Da parte nostra per ora non parliamo di obiettivi ma ci concentriamo per allestire la squadra partendo dalle conferme di chi c’è già. Abbiamo perso Clerici, passato a Erba, Leva potrebbe rimanere nello staff tecnico e ora puntiamo a inserire un paio di giovani e qualche elemento d’esperienza".

Gorla nuovo tecnico

A Inverigo invece il Gigante ha annunciato Riccardo Gorla come nuovo tecnico che sarà affiancato dal vice Alessandro Ciceri. Gorla arriva da buone stagioni all’Antoniana Como: «Conosco molto bene l'ambiente di Inverigo e quando mi si è presentata questa occasione, non ho esitato un solo istante ad accettare questa sfida. Ho molti amici all'interno della società ed è un piacere tornare a lavorare con loro e per loro. Stiamo cambiando molto, il lavoro non sarà agevole, ma l'obiettivo è tornare protagonisti". Anche a Erba si riparte da un nuovo coach quel Corrado Bocciarelli ma il mercato ha già portato anche tre nuovi acquisti nel roster. Si tratta del play ex Mandello Andrea Ratti, del 4/5 Alex Clerici proveniente da Appiano Gentile e dal giovane talento Francesco Marcolongo proveniente dalla Virtus Cermenate.

Il girone C di Divisione Regionale 1

Appiano Gentile, Villasanta, Le Bocce Erba, Morbegno, Rovello Porro, Civatese, Calolziocorte, Binzago, Cusano, Nibionno, Paderno, Sondrio, Il Gigante Inverigo e Pallacanestro Cabiate.