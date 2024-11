DR1: derby tra Inverigo e Appiano Gentile, Cabiate ospita Binzago

Ad aprire questa sera il 7° turno d'andata nel girone Est C di DR1, Divisione Regionale 1, ci pensa un derby lariano da brividi.

In DR1 derby da brividi

Già perché a Inverigo stasera va a in scena lo scontro diretto tra le due ultime in classifica ancora a secco di vittorie: da una parte i padroni di casa de Il Gigante diretti da coach Riccardo Gorla e dall'altra l'Indipendente Appiano Gentile guidata da coach Fabio Brunati. Una sfida che mette in palio punti pesanti per rompere il digiuno e muovere la classifica. Stasera in campo anche il Cabiate che riceve la corazzata Binzago. Posticipi domenicali invece per il Rovello Porro a Villasanta e per Le Bocce Eba che riceverà a domicilio la Civatese.

Il programma del 7° turno d’andata girone Est C

Venerdì 8 novembre Cusano-Calolziocorte, ore 21.30 Inverigo-Appiano, Cabiate-Binzago; sabato 9 Morbegno-Sondrio; domenica 10 ore 18 Villasanta-Rovello Porro, Le Bocce Erba-Civatese, Paderno-Nibionno.

La classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 12; Binzago, Villasanta, Morbegno 10; Le Bocce Erba, Rovello Porro 8; Paderno 6; Sondrio, Nibionno, Cabiate, Cusano Milanino4; Civatese 2; Inverigo, Appiano Gentile 0.