DR1: doppio derby lariano ad Appiano e Rovello Porro

Derby lariani nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

Doppio derby in DR1

Nella serata di oggi, venerdì 31 gennaio, infatti, fari puntai sui campi di Appiano Gentile e Rovello Porro dove vanno in scena due sfide molto interessanti tra squadre nostrane. La prima notizia è che dopo più di due ani l'Indipendente torna a giocare ad Appiano Gentile e lo fa ospitando la lanciatissima Le Bocce Erba. Una sfida sulla carta proibitiva per i ragazzi di coach Fabio Brunati che però per tradizione rappresentano la bestia nera di Erba che quindi teme molto la gara odierna. In serata a Rovello Poro il team locale di coach Luca Rossini ospita un Cabiate che non nasconde di voler tentare lo scherzetto corsaro. In serata turno casalingo anche per il Gigante Inverigo che riceve la Civatese con l'obiettivo di tornare a fare punti e muovere una classifica che resta complicata.

Il programma del 3° turno di ritorno del girone Est C

Venerdì 31 Cusano-Morbegno, ore 21.15 Inverigo-Civatese, ore 21.30 Rovello-Cabiate, Appiano-Erba, Paderno-Binzago; domenica 2 Villasanta-Sondrio, Nibionno-Calolziocorte.

Classifica del girone Est C

Calolziocorte 24; Morbegno, Erba 22; Rovello Porro, Binzago, Villasanta 20; Paderno 18; Cabiate 16; Cusano, Civatese, Nibionno 12: Sondrio 8; Inverigo 4; Appiano Gentile 0.