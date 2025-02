DR1: in anticipo il derby sul fondo Appiano Gentile-Inverigo

Inedito anticipo da brividi valido per il 7° turno di ritorno nel girone Est C del campionato di DR1.

Derby sul fondo in DR1

Fari puntati su Appiano Gentile, dove nella serata di oggi, mercoledì 26 febbraio, alle 21.30, va in scena l'atteso derby sul fondo tra i locali dell'Indipendente, ancora ultimi in classifica a quota 0 e Il Gigante Inverigo, penultimo a 6 punti. Una sfida nel campionato di Divisione Regionale 1 che diventa cruciale per Appiano, forse all'ultima chiamata per tenere accesa la fiammella della speranza salvezza, mentre per Inverigo un successo avvicinerebbe almeno i playout.

Il programma del 7° turno di ritorno del girone Est C

Mercoledì 26 ore 21.30 Appiano-Gentile-Inverigo, venerdì 28 ore 21.30 Rovello Porro-Villasanta, Calolziocorte-Cusano, Civatese-Le Bocce Erba, Binzago-Cabiate; domenica 2 Sondrio-Morbegno, Nibionno-Paderno.

Classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 32; Le Bocce Erba 28; Morbegno, Rovello Porro, Binzago 26; Paderno 24; Villasanta, Cabiate 22; Cusano , Civatese 16; Nibionno 14: Sondrio 8; Inverigo 6; Appiano Gentile 0.