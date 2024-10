DR1: posticipi amari per Inverigo e Appiano, k.o. in trasferta

Primo turno del girone Est C, basket DR1: k.o. per due squadre dai colori lariani durante i posticipi domenicali.

DR1 amara per Inverigo e Appiano

Già, perché ieri, domenica 6 ottobre, sia Gigante Inverigo che Appiano Gentile hanno perso in trasferta, rispettivamente sui campi di Villasanta e Nibionno, pur giocando due buone gare. Soprattutto il Gigante di coach Riccardo Gorla, sempre rimasto in partita arrendendosi solo negli ultimi minuti. Sempre all’inseguimento, invece ,la gara dell'Appiano di coach Fabio Brunati che è sceso in campo ancora incompleto.

I tabellini dei posticipi domenicali

Italcontrol Team 86 Villasanta - Il Gigante Inverigo 81 - 74

Parziali 21-19, 48-44, 61-59

Il Gigante Inverigo : Di Iorio Gabriele 20, Raimondo Giorgio 13, Carcano Nicolò 10, Albenga Alessandro 8, Moltrasio Aronne 8, Bianchini Emanuele 7, Galli Federico 3, Zappa Lorenzo 3, Butta Simone 2, Cappelletti Simone, Dioguardi Manuel, Nespoli Michele ne, All. Gorla.

Basket Nibionno - Indipendente Appiano 87 - 66 Parziali 24-11, 50-25, 66-44

Indipendente Appiano : Corno Alessandro 24, Rossi Marco 16, Fabbian Alessandro 8, Ferloni Simone 6, Lanzi Lorenzo 5, Magatti Leonardo 4, Galasso Riccardo 3, Molteni Matteo, Turani Francesco. All. Brunati.

I risultati del 2° turno d'andata girone Est C

Venerdì 4 ottobre ore 21 Cusano Milanino-Le Bocce Erba 55-77, ore 21.30 Cabiate-Sondrio 75-93, Rovello Porro-Binzago 56-84, Paderno-Civatese 85-67, Calolziocorte-Morbegno 66-59; domenica 6 ore 18 Villasanta-Inverigo 81-74, ore 19 Nibionno-Appiano Gentile 87-66.

DR1, classifica girone Est C

Calolziocorte,, Binzago, Paderno Dugnano, Nibionno, Villasanta 4; Morbegno, Rovello Porro, Le Bocce Erba, Sondrio 2; Inverigo, Appiano Gentile, Cabiate, Civatese, Cusano Milanino 0.

Programma completo del 3° turno d'andata girone Est C

Venerdì 11 ottobre ore 21.30 Civatese-Inverigo, Cabiate-Rovello Porro, Binzago-Paderno, Calolziocorte-Nibionno; sabato 12 Morbegno-Cusano; domenica 13 ore 18 Le Bocce Erba-Appiano Gentile, Sondrio-Villasanta.