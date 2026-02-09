DR2:  a segno Appiano Gentile e Lurate, cadono Figino e Antoniana Como

Gli anticipi del 3° turno del girone C del campionato di DR2, Divisione Regionale 2, hanno regalato due vittorie pesanti ma anche due sconfitte ai colori lariani.

Alti e bassi in DR2

Nel derby ha sorriso l’Indipendente Appiano Gentile di coach Paolo Zandalini che dopo una buona partenza ha dovuto faticare ma alla fine è riuscita a domare i giovani dell’Antoniana Como. Bene anche la Kaire Sport Lurate che ha rispettato il pronostico regolando a domicilio la Sanfru. Male invece il Figino che ha perso la sfida sul fondo sul campo della Gerardiana Monza e resta così ultimo da sola.

Il cartellone del 3° turno di ritorno girone C

Mia Lentate-Masters Carate 60-86, Gerardiana-Figino 72-56, Appiano Gentile-Antoniana Como 76-71, Nova-Pescate 72-83, Kaire Lurate-Sanfru Monza 70-58, domenica 8 Lesmo-Cesano Seveso.

La classifica aggiornata del girone C, DR2

Cesano Seveso 22; Kaire Lurate Caccivio, Pescate 20; Lesmo, Masters Carate, Appiano Gentile 18; Mia Lentate, Antoniana 14; Sanfru, Inverigo 12; Nova, Gerardiana Monza 8; Figino 6.