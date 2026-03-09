DR2: Appiano e Lurate a segno, Figino stoppa Inverigo e Antoniana ok

Appiano Gentile e Lurate Caccivio a segno e a braccetto al secondo posto nel girone C di DR2, Divisione Regionale 2.

Belle vittorie in DR2

Ancora un week-end positivo per l’Indipendente di coach Paolo Zandalini che in casa ha regolato anche il Nova mantenendosi in scia della capolista Lesmo. Grande successo casalingo anche per la Kaire Sport Lurate che non ha lasciato scampo alla Mia Lentate. Derby con sorpresa a Figino dove il fanalino di coda locale ha colto un prezioso successo stoppando una delle squadre più in forma quale l’Inverigo. Intanto salgono le quotazioni playoff dell’Antoniana a segno nell’anticipo contro la Sanfru.

I risultati del 7° turno di ritorno girone C

Antoniana-Sanfru 66-56, Figino-Inverigo 67-60, Cesano Seveso-Pescate 72-54, Gerardiana-Lesmo 70-87, Kaire Sport Lurate Caccivio-Mia Lentate 84-51, Appiano Gentile-Nova 79-73.

La classifica del girone C, DR2

Lesmo 28; Appiano Gentile, Kaire Sport Lurate 26; Cesano Seveso 24; Pescate, Masters Carate, Antoniana Como 20; Mia Lentate, Inverigo 16; Sanfru 14; Nova 12; Gerardiana Monza 10; Figino 8.

Il cartellone dell’8° turno di ritorno girone C

Venerdì 13 marzo ore 21.15 Pescate-Antoniana, Inverigo-Mia, Cesano Seveso-Appiano Gentile, Nova-Lesmo, Mastrs Carate-Kaire Sport Lurate Caccivio, Gerardiana Monza-Sanfru.