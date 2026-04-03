DR2, Appiano sbanca Lentate e si regala il primato: “Bella Vittoria”

L'Indipendente ha anticipato il 12° turno e ha conquistato la vetta del girone B.

Sarà una Pasqua davvero speciale e in vetta per l’Indipendente Appiano Gentile dopo la bella vittoria di ieri, giovedì 2 aprile, in DR2.

Che sorrisi in DR2

Nonostante il campionato di Divisione Regionale 2 sia fermo, l’Indipendente ha giocato d’anticipo il 12° turno di ritorno del girone C sul campo della Mia Lentate dove ha colto una vittoria importantissima. La squadra diretta da coach Paolo Zandalini infatti ha imposto la sua superiorità già nei primi 20′ per poi dilagare. Un successo che non solo ha allungato la serie positiva della formazione biancoverde ma che le ha permesso di conquistare anche il primato solitario nel girone C. Questa l’analisi a fine gara di coach Zandalini: “Siamo contenti perché abbiamo vinto bene riuscendo ad allungare nella seconda parte dopo un primo tempo giocato in controllo e con il 50% nel tiro da 3 punti. Bene così”.

Il campionato tornerà in campo dopo la sosta con l’11° turno di ritorno giovedì 9 aprile.

Anticipo 12° turno: ieri Mia Lentate-Indipendente Appiano 60-95

Appiano Gentile: Rampoldi 8, Castelli 21, Sgobbi 2, Pozzi 11, Gualazzi 14, Ronchetti 19, Pagani 2, Callegaro 2, Moscatelli 5, Molteni 6, Cattaneo 5. All. Zandalini.

La classifica aggiornata del girone C

Indipendente Appiano Gentile 32; Lesmo, Cesano Seveso 30; Kaire Sport Lurate Caccivio 28; Masters Carate, Antoniana Como 24; Pescate, Il Gigante Inverigo, Mia Lentate 20; Gerardiana, Sanfru, Nova 14; Figino 8.

Il programma dell’11° turno di ritorno girone C

Giovedì 9 Sanfru-Pescate, venerdì 10 Mia-Antoniana Como, Inverigo-Nova, Cesano Seveso-Figino, Carate-Gerardiana e il big match Appiano Gentile-Lesmo.