DR2: Appiano sbanca Monza, ok l’Antoniana e oggi derby Inverigo-Lurate

Gli anticipi del 2° turno di ritorno nel girone C di DR2, Divisione Regionale 2 hanno regalato subito un doppio colpo vincente alle squadre lariane.

Squadre in campo in DR2

Copertina meritata per l’Indipendente Appiano Gentile che dopo il ritorno di riposo ieri sera è andata a sbancare il campo della Sanfru Monza in volata per 63-65, Una gara combattuta che gli appianesi sembravano aver in pugno, poi sono stati raggiunti dai lovali ma alla fine l’hanno spuntata in un ultimo minuto al cardiopalma come racconta coach Paolo Zandalini: “Abbiamo rischiato di farci scappare nel finale la gara ma i ragazzi sono stati bravi a lottare fino in fondo. Siamo partiti bene e siamo andati all’intervallo avanti di 13 ma al rientro ci siamo bloccati contro la zona dei nostri avversari che ci hanno recuperato e sorpassato. Nell’ultimo minuto prima Rampoldi con una tripla ci ha riportato avanti e poi Ronchetti dalla lunetta ci ha dato il +2 mentre sull’azione seguente la Sanfru non è riuscita a tirare”. Da segnalare anche il bel successo casalingo dei giovani dell’Antoniana Como contro Nova. Oggi fari puntati sul derby Inverigo-Kaire Sport Lurate Caccivio mentre Figino ospita la Mia Lentate.

Il cartellone del 2° turno di ritorno girone C

Giovedì 29 Antoniana Como-Nova Milanese 74-60, Sanfru-Indipendente Appiano 63-65, venerdì 30 Pescate-Gerardiana, Inverigo-Kaire Sport Lurate, Figino-Mia Lentate, Cesano Seveso-Masters.

La classifica aggiornata del girone C

Cesano Seveso 20; Kaire Lurate Caccivio, Lesmo 18; Masters Carate, Pescate, Appiano Gentile 16; Mia Lentate, Antoniana 14; Sanfru 12; Inverigo 10; Nova 8; Gerardiana Monza 6; Figino 4.