DR2: Appiano vince l’anticipo ancora in volata e vola in vetta, oggi in campo Lurate

L’Indipendente Appiano Gentile ha giocato d’anticipo e ha aperto il 5° turno d’andata del girone C del campionato di DR2, Divisione Regionale 2, superando in casa la Gerardiana Monza per 70-66.

Vittoria in volata in DR2

Nella serata di ieri, mercoledì 29 settembre, successo in volata per la squadra allenata da coach Paolo Zandalini che è sempre stata avanti senza però mai riuscire a chiudere la contesa, arrivando così a rischiare qualcosina come ammette lo stesso tecnico: “E’ vero è stata un’altra partita equilibrata e giocata testa a testa fino alla fine. Noi abbiamo alternato momenti positivi, in cui siamo stati avanti anche di 8 punti, ma anche blackout che hanno tenuto aperta la sfida. Alla fine abbiamo vinto anche questa partita ma ora e arriveranno gare contro avversarie più impegnative e capiremo chi siamo”. Con questo successo Appiano mantiene la sua imbattibilità e aggancia in vetta Cesano Seveso e Kaire Sport Lurate che stasera torna in campo per rendere vista l’Antoniana Como.

Il tabellino

Appiano: Albini, Rampoldi 4, Sgobbi, Pozzi 14, Gualazzi 5, Ronchetti 13, Shima 4, Pagani 12, Callegaro, Moscatelli 8, Molteni 8, Cattaneo 2. All Zandalini

Il cartellone completo del 5° turno del girone C

Mercoledì 29 ottobre Indipendente Appiano Gentile-Gerardiana Monza 70-66; giovedì 30 Antoniana Como-Kaire Sport Lurate, venerdì 31 Figino-Nova, Pescate-Masters Carate, Il Gigante Inverigo-Cesano Seveso, Lesmo-Sanfru.

La classifica aggiornata del girone C

Cesano Seveso, Kaire Sport Lurate, Appiano Gentile 8; Pescate 6; Nova Milanese , Basket Groane Lentate, Lesmo 4; Il Gigante Inverigo, Masters Carate Brianza, Gerardiana Monza, Sanfru Monza 2: Anors Figino, Antoniana Como 0.