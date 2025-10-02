DR2: Brugherio si ritira, il girone delle lariane parte con sole 13 squadre

Rombano i motori anche per l’ormai imminente via del campionato di DR2, Divisione Regionale 2, maschile per la stagione 2025/26.

Pronte le lariane per la DR2

Ultime ore di attesa per le cinque portacolori lariane inserite nel girone C che però alla vigilia è stato scosso da un colpo di scena. Il Brugherio si è ritirato lasciando il girone a sole 13 squadre. La prima a riposare sarà proprio l’Indipendente Appiano Gentile che avrebbe dovuto esordire venerdì sera contro Brugherio ed invece dovrà fare da spettatrice forzata come ammette con un pizzico di delusione coach Paolo Zandalini: “In effetti abbiamo saputo anche noi tardi del ritiro di Brugherio e per questo non siamo riusciti a organizzare un’amichevole sostitutiva. Arrivati a questo punto però cambia poco. Vogliamo farci trovare pronti per il debutto di venerdì prossimo in casa contro la Sanfru Monza. Guardando ai campionati precedenti mi aspetto tanto equilibrio e farà bene chi avrà più continuità”. Venerdì sera debutteranno le altre quattro squadre nostrane che ci regalano subito un derby: Anors Figino-Kaire Sport Lurate Caccivio. Contemporaneamente, a Inverigo debutto casalingo per il rinnovato Gigante di coach Riccardo Gorla che ospita il Masters Carate. Fuori casa esordirà sul campo di Lesmo la nuova Antoniana Como che ha iniziato la sinergia con Erba.

Così il 1° turno del girone C

Venerdì 3 ottobre ore 21-15 Il Gigante Inverigo-Masters Carate Brianza, Anors Figino-Kaire Sport Lurate Caccivio, ore 21.30 Lesmo-Antoniana Como, Gerardiana Monza-Nova Milanese, Pescate-Lentate, Cesano Seveso-Sanfru Monza. Riposa: Appiano Gentile.