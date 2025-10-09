DR2: fari puntati sul derby Lurate Caccivio-Inverigo e sul debutto dell’Appiano

Con il successo in anticipo del Cesano Seveso a Carate Brianza si è aperto ieri sera il 2° turno del campionato di DR2, Divisione Regionale 2 nel girone C dove è già vigilia per tutte le squadre lariane.

Debutta l’Appiano in DR2

Domani, venerdì 10 ottobre, debutterà l’Indipendente Appiano Gentile di coach Paolo Zandalini che dopo il turno di riposo forzato per il ritiro del Brugherio ospiterà la Sanfru Basket: “Il ritiro del Brugherio ci ha colto di sorpresa anche a noi – dice lo Zanda – ma ora non vediamo l’ora di debuttare. Abbiamo una squadra rinnovata ma penso profonda e pronta per fare bene”. Trasferte toste sia per il Figino che per l’Antoniana Como che cercheranno di riscattare subito i ko subiti in casa sette giorni fa. Ma i fari sono puntati soprattutto sul derby Lurate Caccivio-Inverigo tra due squadre entrambi vittoriose all’esordio e decise ad essere protagoniste nel torneo.

Così il 2° turno del girone C

Mercoledì 8 ottobre ore 21.30 Masters Carate Brianza-Cesano Seveso, venerdì 10 ore 21 Nuovo Basket Groane Lentate-Anors Figino, Indipendente Appiano Gentile-Sanfru Basket, Gerardiana Monza-Pescate, Kaire Sport Lurate Caccivio-Inverigo, Nova-Antoniana Como. Riposa Lesmo.

Risultati del 1° turno del girone C

Il Gigante Inverigo-Masters Carate Brianza 76-74, Anors Figino-Kaire Sport Lurate Caccivio 53-78, Lesmo-Antoniana Como 76-60, Gerardiana Monza-Nova Milanese 58-68, Pescate-Lentate 66-50, Cesano Seveso-Sanfru Monza 74-57. Riposa: Appiano Gentile.