DR2: posticipo amaro per Appiano Gentile, ko a Lesmo per 80-64

L'11° turno del girone C si è chiuso con una sola vittoria e tre sconfitte per le squadre lariane.

Ieri è andato in archivio un 11° turno d’andata tutt’altro che positivo per le squadre lariane nel girone C di DR2, Divisione Regionale 2.

DR2 amara per l’Indipendente

A sorridere è stata solo l’Antoniana Como che ha vinto l’anticipo contro Lentate. Poi, sono arrivate solo sconfitte per le nostre portacolori. Figino si è arreso in casa contro la capolista Cesano Seveso, Inverigo è stato beffato sul campo della Nova Milanese mentre, come detto, ieri – domenica 14 dicembre – nel posticipo anche l’Indipendente Appiano Gentile ha dovuto alzare bandiera bianca. Questa settimana si gioca il turno prenatalizio, ultimo del 2025.

I risultati dell’11° turno del girone C

Antoniana Como-Mia Lentate 75-59; Pescate-Sanfru 64-66, Figino-Cesano Seveso 56-79, Nova-Il Gigante Inverigo 74-72, Gerardiana-Masters Carate 77-80; domenica 14 Lesmo-Indipendente Appiano Gentile 80-64.

La classifica aggiornata del girone C, DR2

Lesmo, Cesano Seveso 16; Kaire Sport Lurate Caccivio, Masters Carate Brianza 14; Indipendente Appiano Gentile, Mia Lentate 12; Pescate 10; Antoniana Como, Nova, Sanfru 8; Il Gigante Inverigo 6; Figino, Gerardiana Monza 4.

Il programma del 12° turno del girone C

Giovedì 18 dicembre ore 21.30 Sanfru Basket-Figino, venerdì 19 ore 21.15 Inverigo-Antoniana Como, 21.30 Appiano Gentile-Mia Lentate, Lesmo-Pescate, Cesano Seveso-Kaire Sport Lurate Caccivio, Master Carate Brianza-Nova.