DR2: si è radunata l’Indipendente Appiano per preparare il campionato

Da ieri sera, lunedì primo settembre, è al lavoro anche l’Indipendente Appiano Gentile per preparare la nuova stagione in DR2.

Appiano attiva in DR2

Sarà protagonista nel campionato maschile di Divisione Regionale 2. Agli ordini del neo coach Paolo Zandalini ieri sera, infatti, si è radunata una squadra rinnovata e ringiovanita che vuole essere protagonista nel girone C con Kaire Sport Lurate Caccivio, Antoniana Como, Figino, Inverigo, Groane Lentate, CGB Brugherio, Ussa Nova Milanese, Sanfru Basket Monza, Gerardiana Monza, Basket Cesano Seveso, Masters Carate Brianza, Basket Lesmo, Basket Pescate. Il campionato scatterà il 3 ottobre mentre l’Indipendente giocherà la sua prima amichevle il 19 settembre a Cabiate mentre il 20 e 21 parteciperà al quandrangolare a Inverigo.

Questa la rosa dell’Indipendente di DR2 2025/26

Davide Rampoldi play 2001 (da Rovello DR1)

Igor Moscatelli play 2001 (da Villaguardia DR2)

Giacomo Callegaro play 2004 (da Lomazzo DR3)

Paolo Ronchetti guardia 2001 (da Rovello DR1)

Alessandro Pozzi guardia 2002 (da Rovello DR1)

Alessandro Gualazzi guardia 2001 (da Figino DR2)

Kleo Shima guardia 2004 (da Figino DR2)

Samuele Pagani ala 2001 (da Turate DR4)

Simone Cattaneo pivot 2001 (da Rovello DR1)

Alessandro Castelli pivot 2000 (da Figino DR2)

Matteo Molteni pivot 2004 (da Appiano DR1)

Fabio Albini play

Simone Sgobbi ala 2001 (da Rovello)

In campo anche le giovanili dell’Indipendente

In casa dell’Indipendente Appiano Gentile è ufficialmente scattata la stagione cestistica 2025/26 anche per il suo settore giovanile. Da fine agosto hanno iniziato ad allenarsi le squadre Under14 (2011-12) e Under17 (2009-10). Da lunedì 8 settembre al via anche gli Under13 (2013-14) mentre il settore minibasket partirà martedì 16 settembre.