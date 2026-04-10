DR2: si riparte, fari puntati sul big match Appiano Gentile-Lesmo

E' ricominciato il girone B con le squadre lariane impegnate nel 11° turno di ritorno.

Si torna in campo in DR2.

Alla caccia di Appiano capolista in DR2

Al grido “tutti a caccia della capolista Appiano Gentile” è tornato in campo – nella serata di ieri, giovedì 9 aprile – il campionato di Divisione Regionale 2 che ha giocato l’anticipo vinto di misura dal Pescate sul campo della Sanfrubasket. Oggi, venerdì 10 aprile, si completa l’11° turno di ritorno con tante gare importanti che vedranno in campo quattro squadre lariane, mentre il Lurate Caccivio osserva il week-end di riposo. Fari puntati sul big match d’alta quota proprio tra la capolista Indipendente Appiano che ospita l’inseguitrice Lesmo. In casa gioca anche Il Gigante Inverigo che va all’assalto della Nova Milanese per continuare ad inseguire il treno playoff. Trasferte delicate invece per l’Antoniana Como a Lentate e per il fanalino di coda Figino contro la quotata Cesano Seveso.

Il programma dell’11° turno di ritorno girone C, DR2

Giovedì 9 Sanfru-Pescate 60-61, venerdì 10 ore 21 Mia Lentate-Antoniana Como, ore 21.15 Inverigo-Nova, ore 21.30 Cesano Seveso-Figino, Carate-Gerardiana Monza e il big match Appiano Gentile-Lesmo.

La classifica aggiornata del girone C

Indipendente Appiano Gentile 32; Lesmo, Cesano Seveso 30; Kaire Sport Lurate Caccivio 28; Masters Carate, Antoniana Como 24; Pescate 22; Il Gigante Inverigo, Mia Lentate 20; Gerardiana, Sanfru, Nova 14; Figino 8.