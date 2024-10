DR2: Sorride Villa Guardia, cadono Lurate Caccivio e Cucciago

Dopo l'anticipo vincente del Figino, il 3° turno d 'andata del girone Ovest A del campionato di DR2, Divisione Regionale 2 ieri sera ha sorriso solo al GS Villa Guardia, mentre al tappeto sono finite le altre due portacolori nostrane.

In DR2 Villa Guardia esulta

Villa Guardia di coach Fabiano Brenna ha regolato in casa il Cassano Magnago aspettando di recuperare la sfida con Lonate mentre pesanti battute d'arresto per i Cucciago Bulls, travolti sul campo del Bosto Varese e per la Kaire Sport Lurate Caccivio sorpresa e superata in casa dal Cavaria.

Il cartellone del 3° turno del girone Ovest A

Giovedì 24 ore 21.15 Antoniana-Figino 61-65; venerdì 25 ore 21.15 Bosto-Cucciago 96-57, Busto Arsizio-Malnate 60-68, Gavirate-Laveno 81-93, Villa Guardia-Cassano Magnago 75-61; Kaire Sport Lurate-Cavaria 57-63; domenica 26 Lonate-Daverio.

Classifica aggiornata del girone Ovest A

Anors Figino, Malnate 6; GS Villa Guardia, Bosto, Busto Arsizio, Laveno Valcuvia 4; Kaire Sport Lurate, Cassano Magnago, Daverio, Gavirate, Cavaria, 2; Antoniana Como, Cucciago Bulls, Lonate 0.