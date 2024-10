DR4: Inverigo si arrende in volata a Osnago per 60-57

Debutto stagionale amaro per la Corti Ass. Inverigo: mercoledì, nel 1° turno del girone F del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, si è arresa sul campo di Osnago battuta per 60-57.

Debutto amaro in DR4

Dopo un'ottima partenza i ragazzi di coach Marco Gatti sono stati costretta ad inseguire per poi recuperare e arrivare fino al -2. Nel finale però un pallone perso e due liberi segnati dai locali hanno chiuso la contesa. Questo il commento di coach Gatti: "E' stata una partita equilibrata e combattuta. Dobbiamo però lavorare per essere più continui e gestire meglio la gara. Ma siamo all'inizio di una stagione che si preannuncia molto impegnativa. Affronteremo diverse squadre di alto livello e sappiamo che nel nostro girone ci sono almeno sei o sette squadre che possono competere per la vittoria in ogni partita. Questo significa che dovremo dare il massimo in ogni incontro, sudando ogni punto. Il nostro obiettivo principale sarà mantenere il fattore campo, sfruttando il supporto dei nostri tifosi, ma non ci fermeremo qui: vogliamo anche sorprendere le squadre avversarie in trasferta. Dobbiamo lavorare sodo, rimanere uniti e affrontare ogni partita con determinazione. Sono fiducioso che, con impegno e dedizione, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni".

Il cartellone del 1° turno del girone F

Martedì 22 Pol. Rovinata-Cabiate 44-79; mercoledì 23 Osnago-Inverigo 60-57; giovedì 24 Valmadrera-Monticellese; venerdì 25 Virtus Albese-Sondrio; domenica 27 Lierna-Figino.

Nel girone G gestito dalla Fip di Varese semaforo verde invece domani sera co nil derby brianzolo Cermenate-Senna e Menaggio-Guanzate. Domenica chiuderanno la giornata d'esordio altri tre derby lariani.

Il cartellone del 1° turno del girone G

Giovedì 24 Virtus Cermenate-Pol. Senna; Menaggio-Guanzate; domenica 27 ore 18 Circolo Ricreativo Fino Mornasco-Antoniana Como, ore 20 Olimpia Cadorago-Socco Fino; ore 21.15 Basket 2000 Turate-Alebbio Bianco.