DR4: Inverigo stravince il derby con Albese, Cermenate senza ostacoli

L'ultimo turno del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, ha già giocato importanti anticpi nei due gironi lariani.

Inverigo vince il derby in DR4

Nel girone F dopo il ko di Figino c'era grande attesa per il derby Inverigo-Albese in programma ieri sera, giovedì 23 gennaio. Di fatto la gara è stata sempre condotta dalla squadra locale di coach Marco Gatti che ha poi allungato e vinto meritatamente: "È stata un'ottima partita - dice il tecnico - in cui tutti sono stati protagonisti e che ci da fiducia per il futuro. Il primo quarto è stato equilibrato, poi abbiamo aumentato l'intensità difensiva e la pressione nella metà campo ci ha permesso di allungare il vantaggio fino al + 14 punti. Dopo l’intervallo Albese ha tentato di reagire, riducendo lo svantaggio ma noi siamo stati bravi rispondere con buone soluzioni offensive e ad aumentare il distacco. Chiudiamo bene il girone d'andata. Siamo felici di poter contare sul rientro di tutti gli infortunati e ci prepariamo con ottimismo per una seconda parte di stagione migliore della prima”.

Il cartellone dell’11° turno d’andata nel girone F

Martedì 21 La Rovinata Lecco-Rovagnate 57-76; mercoledì 22 Osnago-Figino 42-38; giovedì 23 Inverigo-Virtus Albese 71-38; venerdì 24 Monticellese-Sondrio, domenica 26 Lierna-Cabiate.

La classifica aggiornata del girone F

Monticellese 18; Rovagnate 16; Lierna, Osnago 12; Cabiate, Sondrio 10; Valmadrera 8; Inverigo, Albese 6; Figino 2; La Rovinata 0.

Nel girone G decima vittoria consecutiva nel testacoda contro Cadorago per la Virtus Cermenate che impreziosisce il suo titolo d'inverno. Colpo esterno invece per l'Antoniana Como sul campo di Senna. Oggi Alebbio-Turate e domenica i due posticipi.

Il programma dell’11° turno di andata girone G

Giovedì 23 Cermenate-Cadorago 71-32, Senna-Antoniana 60-62; venerdì Alebbio Como-Turate; domenica 26 ore 20.30 Guanzate-Circolo Ricreativo Fino, Alebbio Bianco-Menaggio.

Classifica aggiornata del girone G, DR4

Virtus Cermenate 20; OSG Guanzate, Circolo Ricreativo Fino 14; Socco Fino, Basket 2000 Turate 12; Alebbio Como, Menaggio, Antoniana Como 8; Alebbio Bianco 4; Senna 2; Cadorago 0.