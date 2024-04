E' qui la festa: For promossa in Prima categoria

Festa doveva essere e festa è stata: la vittoria nel recupero di giovedì sera ha dato la certezza matematica alla Faloppiese Olgiate Ronago, promossa in Prima categoria.

For, esultanza per la vittoria che vale la promozione

Reduce dalla larga vittoria della scorsa domenica (4-1 sulla Lariointelvi), giovedì sera la For di mister Mauro Trunetti era attesa dal recupero in trasferta contro l'ostico Albate. I ragazzi della società nata dalla fusione tra Faloppiese Ronago e Pro Olgiate hanno espugnato il "Gigi Meroni": vittoria sonante (3-0). A segno il solito Pozzobon (rigore), poi un'autorete e terza rete siglata da Candolini. Al triplice fischio del direttore di gara, gioia incontenibile.

Cavalcata strepitosa

I tre punti nel recupero infrasettimanale hanno issato la For a quota 65 punti. Primo posto in cassaforte nel girone G di Seconda categoria e festa per la conquista della promozione in Prima categoria. A tre giornate dalla fine del torneo, le inseguitrici Uggiatese e Itala restano staccate, rispettivamente, di 13 e 14 punti (l'Itala deve recuperare un match).

Maglietta celebrativa

Festa meritata, celebrata con tanto di maglietta stampata per l'occasione. "Scusate la fretta... la Prima ci aspetta": lo slogan scelto per mettere in bacheca il trionfo. Poi i nomi di tutti i protagonisti: dai giocatori allo staff. Un gruppo unito, capace di prendersi una soddisfazione notevole al primo anno di attività della società calcistica.