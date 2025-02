Erba sbanca Appiano e sale in vetta, subito dietro ok Rovello e torna al su cesso Inverigo

Tris di vittorie lariane negli anticipi del venerdì sera nel campionato di Divisione Regionale 1.

Le partite

Nel derby testacoda nuovo colpo corsaro de Le Bocce Erba che sbanca Appiano Gentile salendo in vetta. A segno in casa invece il Rovello Porro che si conferma in scia del terzetto di testa. La notizia del fine settimana è il ritorno al successo dopo un lungo digiuno de Il Gigante Inverigo che a domicilio ha stoppato la Civatese.

I tabellini lariani di ieri

Il Gigante Inverigo - Giovanile Civatese 70 - 62 Parziali 18-15, 31-28, 53-49

Il Gigante Inverigo : Terraneo Mattia 18, Bianchini Emanuele 15, Moltrasio Aronne 12, Carcano Nicolò 11, Di Iorio Gabriele 5, Cappelletti Simone 4, Galli Federico 3, Raimondo Giorgio 2, Butta Simone, Dioguardi Manuel, Nespoli Michele ne, Recalcati Mirko ne, All. Gorla.

Basket Rovello - Pallacanestro Cabiate 82 - 67 Parziali 19-24, 34-33, 66-45

Basket Rovello : Pozzi Alessandro 15, Tommaselli Jacopo 15, Castiglioni Filippo 11, Rampoldi Davide 10, Caccia Luca 9, Nobili Andrea 7, Galbusera Andrea 6, Olgiati Lorenzo 5, Borsani Riccardo 2, Cattaneo Simone 2, Seregni Davide. All. Rossini.

Pallacanestro Cabiate : Ruzzon Marco 19, Pena Charles M. 13, Passero Davide 10, Bloise Mattia 7, Marchetti Federico 7, Pessina Daniele 7, De Piccoli Andrea 4, Girardi Nicolò, Sirtori Vittorio, Tamsna Omar. All. Scotti.

Indipendente Appiano - Casa Della Gioventù Erba 41 - 70 Parziali 13-17, 26-49, 36-57

Erba : Allevi Alessandro 15, Baruffini Francesco 11, Stillo Francesco 8, Marcolongo Francesco 7, Brambilla Carlo 6, Cagnazzo Stefano 6, Corti Gianluca 6, Spreafico Marco 6, Ratti Andrea 2, Sivaglieri Giorgio 2, Arnaboldi Edoardo 1, Clerici Alex. All. Bocciarelli

Il programma del 3° turno di ritorno del girone Est C

Venerdì 31 Cusano-Morbegno 75 - 79, ore 21.15 Inverigo-Civatese 70-62, Rovello-Cabiate 82-67, Appiano-Erba 41-70, Paderno-Binzago 60 - 47 ; domenica 2 Villasanta-Sondrio, Nibionno-Calolziocorte.

Classifica del girone Est C

Calolziocorte, Morbegno, Erba 24; Rovello Porro 22; Binzago, Villasanta, Paderno 20; Cabiate 16; Cusano, Civatese, Nibionno 12: Sondrio 8; Inverigo 6; Appiano Gentile 0.