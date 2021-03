Una stagione ricca di soddisfazioni per Gabriele Procida. Dopo aver trovato sempre più spazio a Cantù ed essere stato convocato in Nazionale maggiore, il giovane talento è stato inserito nella lista dei 100 migliori prospetti per il draft 2021 NBA.

Gabriele Procida nella lista dei migliori prospetti per il draft 2021 NBA

Nella prestigiosa lista risulta alla posizione numero 51. Procida è una delle grandi speranze non solo del basket canturino, ma anche per quanto riguarda gli Azzurri.

I primi passi della sua carriera

Cresciuto nel Progetto Giovani Cantù, Procida ha vinto con il settore giovanile biancoblù uno scudetto Under 16 nel 2018 per poi sfiorare, l’anno dopo, il bis alle finali nazionali Under 18, nonostante un gruppo composto perlopiù da giocatori sotto età. Sempre nell’estate del 2019 l’esterno ha partecipato al Basketball Without Borders di Riga, in Lettonia, un prestigioso camp europeo organizzato da NBA e FIBA che, ogni anno, raduna i migliori prospetti internazionali. Aggregato in pianta stabile alla Prima Squadra sin dal ritiro estivo di Chiavenna, il comasco si è messo in evidenza nelle gare di precampionato della Pallacanestro Cantù. Procida, sempre inserito nei 12 giocatori a referto in LBA, ha debuttato nel massimo campionato italiano il 13 ottobre del 2019, a Venezia, disputando gli ultimi sei minuti e mezzo dell’incontro.

Tra le sue migliori prestazioni nella stagione 2020-21, c’è sicuramente quella nel derby contro Varese: una performance individuale da 16 punti in 16’. Per questo era stato eletto miglior giocatore italiano della 18esima giornata di LBA Serie A.