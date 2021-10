Giro di Lombardia da Como a Bergamo: trionfa Pogacar davanti all'italiano Masnada

Alle 10, non senza qualche disagio alla viabilità, il Giro di Lombardia è partito da Como.

- Alle 16.40 Tadej Pogacar vince il Giro di Lombardia davanti a Fausto Masnada.

- Intorno alle 16.15, in discesa Masnada ha preso Pogacar. Ora mancano 15 chilometri alla fine.

- Alle 16.05 il primo inseguitore di Pogacar è Fausto Masnada, che si trova a 21 secondi dallo sloveno quando mancano 26 kilometri all'arrivo.

- Alle 15.50 a guidare il gruppo è il ciclista sloveno Tadej Pogačar. Ha già 30″ di vantaggio sul gruppetto dei favoriti.

- Intorno alle 15.37 Vincenzo Nibali prova a riavvicinarsi al gruppo di testa.

- Alle 14.40, a circa 80 km dal traguardo la Jumbo Visma si trova in testa al gruppo degli inseguitori. In fuga restano sei corridori.

- I corridori sono partiti dirigendosi verso la Madonna del Ghisallo, dove in cima, per primi, intorno alle 11.50, sono arrivati Victor Campenaerts, Tim Wellens, Jan Bakelants, Domen Novak, Chris Hamilton, Amanuel Ghebreigzabhier, Thomas Champion, Andrea Garosio, Davide Orrico e Mattia Bais.

- Questa mattina in piazza Duomo il sindaco Mario Landriscina ha dato il via al Giro di Lombardia, insieme al prefetto di Como Andrea Polichetti, al questore Giuseppe De Angelis, al sottosegretario regionale Fabrizio Turba, al presidente di Centocantù Paolo Frigerio.

"E’ stato un momento emozionante che finalmente siamo tornati a vivere insieme - commenta il sindaco - La partenza dal cuore della nostra città di una competizione sportiva dalla valenza internazionale come il Giro di Lombardia ha delle ricadute importanti per tutti, a partire dalla straordinaria visibilità che assicura al nostro territorio e dal significativo richiamo per i turisti, che già da ieri stanno popolando le vie del centro".