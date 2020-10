Giro d’Italia 2020: maltempo e proteste, la 19esima tappa riparte da Abbiategrasso

Giro d’Italia 2020: maltempo e proteste, si accorcia la tappa Morbegno Asti che avrebbe dovuto costeggiare il lago di Como fino alla città e proseguire verso Milano.

Due tappe di montagna, tra cui una sullo Stelvio, hanno messo a dura prova i ciclisti che questa mattina si sono ritrovati sotto il diluvio. Da qui, oltre che dall’annuncio di ieri che a causa del crollo del ponte sul fiume Sesia in località Candia Lomellina, ci sarebbe stata una variazione di percorso che avrebbe comportato un allungamento della tappa a 258 km seppure fosse già la più lunga della corsa di quest’anno, sarebbero nate le proteste di alcuni gruppi di corridori.

La partenza da Morbegno comunque stamattina c’è stata ma, come ha annunciato l’organizzazione del Giro, “la tappa, viste le condizioni atmosferiche, è stata neutralizzata al km 8”. Tutti sui pullman, la carovana si sta muovendo. Verso dove? Il Giro non ha ancora fatto sapere quale sarà la partenza alternativa.

Una prima ipotesi comprendeva il lungolago di Como ma né dal Comune né da Rcs c’è stata ancora alcuna comunicazione ufficiale. E’ possibile invece che la carovana arrivi fino a Vigevano per una tappa ancora più corta con partenza da lì.

AGGIORNAMENTO ORE 12.50. Gli organizzatori hanno deciso. La 19esima tappa della corsa rosa riparte da Abbiategrasso, nel Milanese. Stralciato quindi l’intero tratto comasco.

The race will restart from Abbiategrasso (MI), keeping active all the intermediate sprints from there on.

La corsa ripartirà da Abbiategrasso (MI), mantenendo attivi tutti i traguardi volanti da lì in poi.#Giro pic.twitter.com/0F3JYp3UZR

— Giro d’Italia (@giroditalia) October 23, 2020