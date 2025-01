Gli Under13 del Progetto Giovani Cantù secondi al 20° Memorial Garattoni di Rimini

Piazza d'onore per la squadra Under13 del Progetto Giovani Cantù che si è classificata al secondo posto in occasione del prestigioso Memorial Garattoni, torneo giunto alla 20esima edizione che si è svolto in questi giorni di festa a Rimini.

La competizione

Nel girone eliminatorio i canturini hanno infilato tre vittorie consecutive superando all'esordio i pari età del Trento per 70-33, per poi bissare contro Ancona battuta per 65-36 e quindi calare il tris contro i padroni di casa di Rimini regolati con il punteggio di 70-58. Poker servito per i brianzoli in semifinale quando hanno superato di slancio anche il Reggello per 67-45 successo che ha aperto le porte della finalissima.

L'ultima sfida non ha deluso le attese e si è rivelata molto combattuta ed equilibrata tanto da risolversi in volata. Questa volta però i canturini si sono dovuti arrendere al Basket Seregno che si è aggiudicato il derby lombardo per 59-53 e quindi anche il gradino più alto del podio al Memorial Garattoni 2025.

Per la squadra Under13 del PGC però un argento di prestigio e tanti applausi a coronamento di una bella esperienza agonistica che ha concluso nel migliore dei modi le festività.