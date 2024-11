Il canturino Basile in campo con l'Italbasket contro l'Islanda

Questa sera, lunedì 25 novembre, l’Italbasket potrà contare anche su Basile, arrivato direttamente da Cantù.

Occhi puntati su Basile

Dopo la grande prestazione di Reykjavik condita da 19 punti al suo esordio in azzurro, questa sera il canturino Grant Basile sarà ancora in campo con l'Italbasket al PalBigi di Reggio Emilia, dove sfiderà nuovamente l’Islanda per vincere e guadagnarsi la matematica qualificazione a EuroBasket 2025 con due partite di anticipo. Agli azzurri del ct Pozzecco, infatti, basterà superare ancora gli scandinavi per essere certi di occupare una delle prime tre posizioni nel girone B. Ma anche in caso di sconfitta, la Nazionale potrebbe essere già qualificata se nell'altro match odierno del girone B la Turchia battesse l’Ungheria (+26 all’andata). Altrimenti il discorso qualificazione sarebbe rimandato a febbraio: il 20 ci sarà Turchia-Italia e il 23 Italia-Ungheria.

I 12 azzurri convocati per stasera

0 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza – Spagna

2 Dame Sarr 2006 1.96 Guardia Barcellona – Spagna

9 Nicolò Melli 1991 2.06 Ala/Centro Fenerbahce – Turchia

12 Diego Flaccadori 1996 1.93 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano

16 Amedeo Tessitori 1994 2.07 Centro Umana Reyer Venezia

17 Giampaolo Ricci 1991 2.02 Ala EA7 Emporio Armani Milano

21 Grant Basile 2000 2.06 Ala Acqua San Bernardo Cantù

22 Giordano Bortolani 2000 1.93 Guardia EA7 Emporio Armani Milano

30 Guglielmo Caruso 1999 2.08 Ala/Centro EA7 Emporio Armani Milano

31 Michele Vitali 1991 1.96 Guardia Unahotels Reggio Emilia

38 Riccardo Rossato 1996 1.89 Guardia Pallacanestro Trapani

40 Luca Severini 1996 2.04 Ala Bertram Derthona Tortona

43 Davide Alviti 1996 2.00 Ala Openjobmetis Varese

45 Nicola Akele 1995 2.03 Ala Segafredo Virtus Bologna

Classifica Gruppo B

Italia 6 (3/0), Turchia 5 (2/1); Islanda 4 (1/2) Ungeria 3(0/3)

Programma di oggi

Italia-Islanda

Ungheria-Turchia