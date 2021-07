Alessio Zingoni è il nuovo secondo allenatore del Pool Libertas Cantù.

Il Pool Liberata Cantù ha il suo nuovo secondo allenatore

Classe 1995, di Santa Croce sull'Arno (“il PalaParenti è sempre stato la mia seconda casa”), ha iniziato giovanissimo la sua avventura con la maglia dei Lupi, passando dal campo alla panchina delle squadre giovanili e di Serie, fino all'inserimento nello staff della prima squadra, eliminata proprio dai canturini negli ultimi Play Off di Serie A2 Credem Banca.

“Sono molto contento di poter 'imbarcare' Alessio sulla nostra 'nave' – dice Coach Matteo Battocchio –. Lui ha fortemente voluto venire da noi, anche mettendo in secondo piano questioni personali. È una persona con cui mi sto confrontando molto, e stiamo già lavorando insieme. Lui conosce la pallavolo, e questo non può che essere utile alla causa. È un allenatore che sicuramente farà strada, e secondo me il fatto di poterlo avere con noi è qualcosa in più che abbiamo”.

“Sono molto contento di questa opportunità – dice il secondo allenatore canturino –. E' una cosa che sentivo di fare, un'esperienza fuori casa, e ringrazio la società e Coach Matteo Battocchio per avermi dato questa possibilità, che per me è molto importante. La squadra allestita è molto interessante, sono convinto che Manuel Coscione darà sicurezza a tutto il gruppo. Il campionato sarà molto equilibrato in tutti gli aspetti tecnici: le due neopromosse, poi, sapranno sicuramente farsi valere. Ma noi siamo pronti a lottare con tutti dando il 100%. Sono però curioso di tornare a giocare a Santa Croce, dove ho sempre allenato”.

Il Pool Libertas Cantù ringrazia Lorenzo Abbiati per l'impegno profuso nella ultima stagione sportiva, e gli fa i migliori auguri per il proseguo della carriera.