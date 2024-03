Il Pool Libertas Cantù chiude la regular season sabato contro Porto Viro

La fine della regular season si avvicina per il Pool Libertas Cantù e sabato 9 marzo 2024 alle 20.30 ci sarà l'ultimo anticipo serale. I ragazzi di coach Francesco Denora Caporusso scenderanno in campo al Palazzetto dello Sport di Porto Viro contro i padroni di casa della Delta Group. I portovirensi arrivano sì da una sconfitta (3-1 a Santa Croce), ma l'ultima partita persa tra le mura amiche risale alla prima giornata di ritorno, quando la Consar Ravenna si è imposta al tie-break.

Il commento di coach Denora

“La vittoria di domenica ci ha dato una bella spinta di entusiasmo che ci mancava da un po'. Vogliamo assolutamente continuare su questa scia e goderci il finale di regular season nel migliore dei modi. Porto Viro è un campo complicato, con molto seguito e un bel pubblico, e una squadra molto esperta che si sta giocando il piazzamento Play Off. Sicuramente vorranno rifarsi dall'ultima sconfitta, ma noi vogliamo rendergli la vita complicata. Andremo a giocarcela a braccio sciolto partendo dal servizio, continuare a spingere sui progressi a muro, e magari salire ancora un po' di livello nello sviluppo del nostro gioco. Vogliamo chiudere più in alto possibile la regular season, e quindi ci giocheremo a viso aperto ogni partita da qui alla fine”.

Gli avversari

Sulla panchina della Delta Group siede Daniele Morato, la scorsa stagione alla Agnelli Tipiesse Bergamo ma uno dei più vincenti allenatori del settore giovanile dei Diavoli Rosa di Brugherio. In cabina di regia troviamo uno dei palleggiatori più esperti della categoria, il confermato Fernando Gabriel Garnica. Opposto è il giovanissimo (classe 2005) e lunghissimo (212cm) Tommaso Barotto, di scuola Diavoli Rosa Brugherio. Gli schiacciatori sono anche i due ex di giornata: il confermato Felice Sette e Nicola Tiozzo, arrivato in estate dopo due anni alla BCC Castellana Grotte. Dalla squadra pugliese viene anche il centrale Matteo Zamagni, mentre il suo compagno di reparto, Rocco Barone, è alla sua terza stagione consecutiva con i portoviresi. Il libero è Davide Morgese, la scorsa stagione alla Kemas Lamipel Santa Croce dopo ben otto campionati alla Conad Reggio Emilia.

L'andata

Il primo incontro dell'anno tra queste squadre ha corrisposto alla prima vittoria casalinga del Pool Libertas, ed è terminato ai vantaggi del quinto set dopo oltre due ore di gioco. Un match molto combattuto, con i ragazzi guidati in regia dall'MVP Matteo Pedron e dai 28 punti di Gamba (con un ace e ben 4 muri).

Gli ex

Due ex in campo: Nicola Tiozzo, che ha giocato al Parini nel 2015/2016, e Felice Sette, in maglia canturina nel 2021/2022.

Dove e quando

Fischio d'inizio: sabato 9 marzo 2024 alle ore 20,30 presso il Palazzetto dello Sport di Porto Viro (RO). Arbitri: Denis Serafin (Treviso) e Fabio Bassan (Milano). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv