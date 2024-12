Il post Cantù-Piacenza: McGee fuori per tre settimane

Una brutta notizia, una buona e un punto di domanda: è lo stato degli infortunati in casa Acqua San Bernardo Cantù dopo la vittoriosa trasferta contro Piacenza

Le condizioni degli infortunati

Dopo la vittoriosa trasferta di sabato a Piacenza, l'Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù fa il conto con gli infortunati e ha comunicato l’esito dei primi accertamenti effettuati dallo staff medico del club, in seguito ai problemi fisici riscontrati da alcuni atleti biancoblù durante la partita disputata sabato 28 dicembre.

A preoccupare di più sono le condizioni di Tyrus McGee che ha riportato una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra. Il tempo di recupero stimato è di circa tre settimane.

Decisamente migliori le notizie riguardanti Riccardo Moraschini che ha accusato una distorsione moderata alla caviglia: la situazione sarà monitorata nel corso della settimana, con l’obiettivo che il giocatore sia regolarmente a disponibile per la prossima giornata di campionato.

Per quanto concerne, infine, Dustin Hogue il giocatore ha subito una lesione al tendine estensore del secondo dito della mano sinistra. L’atleta verrà sottoposto a ulteriori accertamenti per escludere eventuali lesioni ossee.