Il sogno della Briantea84 si spegne in finale all'Eurocup2

Si spegne in finale il sogno della Briantea84 di conquistare il 30esimo trofeo della sua storia e un trofeo europeo dopo nove anni di astinenza. Ieri, domenica 28 aprile, si è conclusa la tre giorni di Eurocup2 a Sassari, ultimo atto proprio la finalissima tra la Mia Briantea84 Cantù e l'Hannover United che è terminata 51 a 49.

I canturini hanno approcciato con fatica alla gara nei primi due quarti con percentuali davvero basse al tiro, ritrovandosi anche sotto di 11 punti alla pausa lunga. La reazione dopo l’intervallo c’è stata fino al pari (49-49) trovato e voluto a 02’51’’. Dopo 15’’ Hannover pesca il vantaggio che durerà fino alla sirena finale. Da segnalare la presenza nel dream team della competizione di Anne Patzwald e Steve Serio.

La cronaca della finale

Consueto quintetto per coach Jaglowski: Patzwald, Serio, Berdun, Carossino e De Maggi. Carossino, In 5’ meglio Hannover che si porta sul +5 (11-6), Carossino segna tutte le marcature della MIA. Time-out chiamato da coach dai canturini con i primi cambi: fuori De Maggi e Patzwald, dentro Santorelli e Ruggeri. Difficoltà per Briantea84 in fase offensiva. Tripla di Berdun accende la gara a 02’08’’ dalla fine del primo quarto: -2 MIA. Hannover break pungiglioso di 4-0, Serio tira e riduce il gap. Dopo 10’ avanti i tedeschi 15-11.

Subito tripla di Berdun, la seconda di giornata, che vale il -1. Hannover fa 8-0, momento difficile per la MIA a 5’ dalla pausa lunga: -9 (23-14). Coach Jaglowski chiama time-out. Carossino, ma poi altro parziale (4-0) in favore dei tedeschi con massimo svantaggio dei canturini di 11 punti. Poi Serio e terza tripla di Berdun con la MIA che sgranocchia punti. Sulla sirena finale ci pensa Sadler con una tripla a riportare Hannover sul massimo vantaggio di 11 punti (32-21).

La MIA rientra con Patzwald, Serio, Berdun, Carossino e De Maggi. Undici punti per la MIA in questi primi minuti di gioco, con la quarta tripla di Berdun da registrare. Hannover continua a rispondere a referto, ma il gap sta diminuendo: -5 (37-32). De Maggi dai liberi, poi esce per dare spazio a Geninazzi. Carossino due su due dai liberi, vale il -4 (39-35) a 3’ dalla fine del terzo quarto. Un altro momento di difficoltà per la MIA che torna sotto di 8. Punti da una parte e dell’altra, ma la MIA deve recuperare calma e tranquillità. A 10’ dal termine Hannover sempre avanti 45-39.

Ultimi 10’. Botta e risposta in un finale complicato per la MIA che non riesce a riagganciare i tedeschi. Carossino, Berdun e Serio portano la MIA sul pari (49-49) quando mancano 02’51’’. Budde firma il +2 dopo 15’’ e il parziale diventerà anche il finale. Hannover conquista l’Eurocup2 vincendo 51 a 49.

Il tabellino

Tempi (11-15, 21-32, 39-45, 49-51)

MIA Briantea84 Cantù 49 (Berdun 18, Carossino 16, Serio 10, De Maggi 5, Patzwald, Ruggeri, Santorelli, Geninazzi, Sbuelz, Makram, Carrigill, Tomaselli). Coach Jaglowski

Hannover United 51 (Budde 23, Norris 10, Sadler 7, Mchugh 7,Gans 4, Hell, Haller, Jantz, Seebold, Erskine). Coach Kluck

Il percorso

La Briantea84 è riuscita ad arrivare fino in fondo alla competizione grazie a un piazzamento di privilegio nel girone, dove ha vinto la prima partita proprio contro l'Hannover United per 64 a 52. Poi la seconda vittoria con gli Hornets Le Cannet (60 a 48) ha permesso a coach Josef Jaglowski e i suoi di garantirsi il passaggio del turno da primi del girone. Inutile, ai fini del piazzamento, l'ultima gara contro Les aigles Du Velay persa per 55 a 58.

Semifinale al cardiopalma quella di sabato pomeriggio che per gli accoppiamenti ha visto il derby italiano tra la Briantea84 e Sassari, finita a favore dei canturini per 55 a 66. Domenica, infine, lo scontro con l'Hannover, di cui si è già parlato ampiamente.

I risultati

Venerdì 26 aprile

Dinamo Lab Banco di Sardegna-8TF FlinkStones Graz 83-41

Hyeres Handi Basket-CTH de Lannion 91-42

Hornets Le Cannet-Les Aigles Du Velay 70-68

Hannover United- Mia Briantea84 Cantù 52-64

52-64 CTH de Lannion-Dinamo Lab Banco di Sardegna 22-88

8TF FlinkStones Graz-Hyeres Handi Basket 66-81

Mia Briantea84 Cantù -Hornets Le Cannet 60-48

-Hornets Le Cannet 60-48 Les Aigles Du Velay-Hannover United 57-65

Sabato 27 aprile

Hyeres Handi Basket-Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari 84-71

CTH de Lannion-8TF FlinkStones Graz 53-69

Hannover United-Hornets Le Cannet 58-54

Mia Briantea84 Cantù-Les Aigles Du Velay 55-58

CLASSIFICA GRUPPO A (Hyeres Handi Basket 6, Dinamo Lab Banco di Sardegna 4, 8TF FlinkStones Graz 2, CTH de Lannion 0)

CLASSIFICA GRUPPO B (Mia Briantea84 Cantù 4, Hannover United 4, Hornets Le Cannet 2 Les Aigles Du Velay 2)

Finals 5-8 & Cross-Over

Les Aigles du Velay-CTH Lannion (settimo-ottavo) 76-42

8TF FlinkStones Graz-Hornets Le Cannet (quinto-sesto) 58-74

Dinamo Lab Banco di Sardegna- Mia Briantea84 Cantù (semifinale) 55-66

(semifinale) 55-66 Hannover United- Hyeres Handi Basket (semifinale) 65-64

Le finali

Domenica 28 aprile

Finale terzo-quarto posto: Dinamo Lab Banco di Sardegna-Hyeres Handi Basket 73-55

Finale primo-secondo posto: Mia Briantea84 Cantù-Hannover United 49-51

Classifica Eurocup2