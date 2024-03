Ilaria Bianchi non si ferma mai e vince ancora

La professoressa e atleta di Olgiate Comasco non si ferma mai: altra vittoria a Varese.

Apertura alla grande al Piede d’Oro

Domenica 3 marzo, in occasione della prima gara del campionato di corsa Piede d’Oro a Varese (41esima edizione) nuova soddisfazione per l’atleta olgiatese: vittoria netta per distacco sulle avversarie.

Otto chilometri tra salita e discesa

La gara ha impegnato Ilaria Bianchi lungo un percorso di 8,3 chilometri di salita e discesa ai piedi del Campo dei Fiori. E la docente dell’istituto Terragni, atleta della bergamasca LaRecastello, allenata dall’olgiatese Luigi Monti (reggente del Cai locale), ha dimostrato appieno le sue capacità nella corsa.

Circuito organizzato su 20 prove

Il Piede d’Oro è un circuito di 20 gare, previste quasi tutte in provincia di Varese, ma una tappa si farà anche nell’Olgiatese, in particolare a Rodero il 6 ottobre. Al circuito partecipano atleti delle provincie di Varese, Como, Milano e del Piemonte.