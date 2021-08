Judo: Lario e Mon Club partono già al massimo con il ritiro di Livigno.

Judo, ritiro a Livigno

Col ritiro di preparazione agonistica è iniziato ufficialmente il nuovo anno sportivo di Lario scuola di judo(Como) e Mon Club (Appiano Gentile). Una intensa settimana di formazione atletica e tecnica dedicata agli agonisti delle due associazionicomasche, con l’obiettivo di riacquistare lo stato di forma. L’allenamento in altura che ha riguardato atleti di vecchia data ed agonisti più acerbi si è svolto a Livigno dal 22 al 28 agosto inclusi ed ha di fatto costituito l’inizio della nuova stagione sportiva.

Per tutte le fasce d’età invece la ripartenza è a settembre, giovedì 2 al Mon Club e mercoledì 8 alla Lario.

Le difficoltà fronteggiate nell’ultimo anno e mezzo ed il rigore autoimposto nell’organizzazione sono un

punto di vantaggio per affrontare il delicato periodo con serietà ed efficienza. Ad integrare il tutto, l’entusiasmo delle giovani leve.

I prossimi appuntamenti

Prossimo appuntamento lo stage con Roberto Meloni, judoka di spessore dal palmares invidiabile. L’evento, organizzato dal Mon Club, avrà luogo ad Appiano Gentile domenica 26 settembre.

Impossibile mancare ad una occasione unica e ad un passo da casa.