Judo, pioggia di medaglie per Mon Club e Lario

Appiano Gentile

Un dicembre ricco di soddisfazioni sportive per i due sodalizi.

Judo, pioggia di medaglie per Lario e Mon Club: un week-end ricco di soddisfazioni

Il Judo di Appiano Gentile alla grande

Un fine settimana di tutto rispetto per Lario Judo e Mon Club.

Le medaglie arrivano sia dagli agonisti impegnati nel gran premio Endas riservato alle classi esordienti sia dall’esercito di festosi bambini e ragazzi cimentatisi nel Randori Day dell’Immacolata.

Ed è proprio quest’ultima manifestazione giovanile ad aver sopperito, seppur in piccolo, al consueto Trofeo Mon Club. Svolta mercoledì 8 dicembre ad Appiano Gentile, ha visto partecipi Asd provenienti da Lombardia, Piemonte e dal Canton Ticino. La neve ed i protocolli in atto non hanno certo fermato l’entusiasmo dei giovani atleti, tutti premiati con la “MONkey medaglia” (a forma di scimmietta) ed una tavoletta di cioccolato. Alle società gli altrettanto golosi gadget enogastronomici, prosecco e panettone.

Soddisfazione anche nel settore agonistico

Sul fronte agonistico, sabato 11 e domenica 12 dicembre, nel palazzetto di Segrate (MI), sono Francesco Castelli (mon, oro negli esoA -55), Pietro D’Ambrosio (lario, argento negli esoA -50), Christian Glori (mon, bronzo tra gli esoB -60), Michele Signorio (lario, quinto esoA -55) ed Edoardo Morazzoni (mon, settimo esoB -50) a rappresentare i due sodalizi comaschi e a far aggiudicare al club appianese la targa come sesta società classificata. Grande soddisfazione arriva inoltre dai master Alessandro Bardin ed Edoardo Castelli che in quel di Montichiari (BS), superano egregiamente l’esame e si laureano cinture nere primo dan. Ora le attenzioni si concentrano su Greta Conti che domenica 19 dicembre, al Centro Olimpico federale di Ostia Lido (Roma), disputerà la finale dei Campionati Italiani Assoluti nei -48 kg forte della qualificazione di diritto tramite ranking list nazionale.