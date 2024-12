La Bianchi Group Cermenate ko in casa contro Turate

Seconda sconfitta per la Bianchi Group Cermenate che in casa contro Turate non va oltre il 3-1.

La gara

Avvio di primo set buono per le ospiti (1-4). Cermenate accorcia ed impatta sull’8-8. Punto a punto fino al 12, quando è Turate a trovare un buon filotto di punti (12-18). Le virtussine rientrano e si portano avanti (22-19). Ma le ospiti portano il parziale al tiebreak dove però è la Bianchi Group a chiudere 28-26.

Nel secondo set le due formazioni giocano punto a punto fino al 9-9, quando Turate conquista un buon break (9-12, 10-15). Le padrone di casa provano a rientrare (18-19), ma le avversarie allungano (18-22), andando a vincere il parziale 20-25.

Il terzo set è tutto di Turate: 2-5, 6-10, 8-13, 11-19, 15-23, fino al definitivo 18-25. Nel quarto set parte avanti Cermenate (6-3, 8-6). Turate ribalta il punteggio (8-11, 10-14), ma le virtussine rimettono tutto in discussione sul 18-18. La formazione di Coach Rutigliano, grazie ad un buon break si porta avanti (22-19), ma il finale è tutto delle ospiti che chiudono il parziale 23-25 e l’incontro 3-1.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate sfiderà Cumdi Luino Volley sabato 21 dicembre alle 21 a Germignaga (in provincia di Varese).

Foto 1 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 2 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 3 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 4 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 5 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com

Il tabellino

10^ Giornata di Campionato

BIANCHI GROUP CERMENATE 1

VOLLEY TEAM TURATE 3

(28-26, 20-25, 18-25, 23-25)

BIANCHI GROUP CERMENATE: Sarubbi 1, Pusceddu ne, Mancarella 15, Mussida ne, Clerici 8, Celichini ne, Modena 11, Frigerio 5, Rusconi 3, Maiocchi ne, Crepaldi 6, Liuzzo 6, Castelli (L1), Lugo (L2). Allenatore: Rutigliano Donato. Vice Allenatore: Marazza Alberto.