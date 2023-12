La Briantea doppia Porto Torres 68 a 34: sono 8 vittorie su 8 gare prima della sosta

L'obiettivo era fare un regalo di Natale anticipato ai propri tifosi vincendo l'ottava giornata di campionato in casa, al PalaMeda contro Porto Torres, per arrivare alla pausa natalizia con il 100% di vittorie. Una missione che coach Josef Jaglowski e i suoi hanno raggiunto grazie al 68 a 34 rifilato ai sardi.

La cronaca

Coach Jaglowski parte con il classico quintetto titolare: Patzwald, Serio, Carossino, Berdun e De Maggi.

Primo quarto

Ad aprire le danze ci pensa Carossino che in contropiede brucia la difesa sarda, a rispondergli ci pensa Luszynski da tre punti. Il secondo canestro dei canturini è un'opera d'arte con Carossino che fa il quarterback e innesca Serio, l'americano serve Berdun veloce in penetrazione che si inventa un passaggio dietro la schiena in no-look per De Maggi che appoggia facile sul tabellone.

Il 6 a 3 è la ripetizione del primo centro brianzolo: Carossino lanciatissimo in contropiede fa male agli ospiti. Così come Berdun che si iscrive alla partita con una dolce traiettoria dalla media distanza. Dalla lunga distanza, invece, il centro di Carossino che anche oggi sembra avere la mano calda. Assist al bacio di Berdun per Carossino che aumenta il suo bottino e sull'azione successiva di Porto Torres De Maggi ruba palla dalle mani di Lopez e serve ancora il capitano della Nazionale, fresco di convocazione, che arriva in doppia cifra in 8 minuti di partita.

Time out di Porto Torres che però non prende le misure ai canturini: prima contropiede di Serio che firma i suoi primi due punti, poi Carossino si trasforma anche in assistman e fa un lancio di 20 metri per Berdun che muove la retina ma non trasforma il possibile gioco da tre punti a causa del fallo subito.

Porto Torres non trova più il canestro e fatica anche solo ad arrivare al tiro: la Briantea84 è troppo superiore in entrambe le fasi di gioco. Si chiude sul 20 a 3 il primo quarto.

Secondo quarto

Nel secondo quarto la musica non cambia: altro assist illuminante di Serio per il solito Pippo Carossino che porta a 12 i suoi centri. Porto Torres ha il morale sotto terra: Armas chiamato alla lunetta non riesce a infilare nemmeno un libero e il loro bottino rimane a 3, quella tripla di inizio gara di Luszynski. Dall'altro lato del campo Berdun mette un libero su due, già meglio dell'avversario.

Nel frattempo arriva del minutaggio per capitan Geninazzi. Serio continua a distribuire assist e questa volta è per Berdun. Dall'altra parte Porto Torres continua a non arrivare al tiro e spreca più volte i 24 secondi a disposizione. Al via le rotazioni per coach Jaglowski che butta nella mischia sia Max Ruggeri che Sophie Carrigill.

Porto Torres questa volta costruisce bene e porta a casa il secondo canestro dell'incontro grazie alle mani di Puggioni. Serio lascia spazio al giovane Sbuelz e Carossino a De Maggi. Sull'azione successiva al cambio l'ennesimo contropiede porta Ruggeri, indisturbato, a firmare i primi due punti della sua gara.

I sardi ingranano, per quanto possibile contro questa Briantea, e segnano il canestro del 28 a 7 appena prima che Ruggeri porti a casa altri due punti. La Briantea84 fa girare il pallone, raccoglie i rimbalzi e porta i suoi a tirare da posizioni favorevoli: questa volta è De Maggi che riceve da Ruggeri e firma il 32 a 9.

A 30 secondi dalla fine del quarto Sbuelz mette un bel canestro dalla media distanza, mentre Lopez gli risponde dall'altra parte. Con questi due centri termina il primo tempo sul 34 a 11 per la Briantea84.

Terzo quarto

Si rientra in campo con i due punti di Ruggeri e con la palla rubata di Steve Serio che dà il via a una bella azione manovrata, sarà poi proprio l'americano a servire l'assist per Berdun: è 38 a 11 dopo due minuti di gioco. Anche Porto Torres organizza un buon attacco che porta al fallo su Armas, quest'ultimo però, come nel primo tempo, non concretizza e fallisce entrambi i liberi.

A muovere il punteggio sardo ci pensa Puggioni, ma il suo canestro viene immediatamente cancellato dai primi due punti della gara di Santorelli. Da una rimessa, con pochi secondi a disposizione, arriva il 15 a 42 dei sardi con Armas ben imbeccato dall'assist di Luszynski.

Porto Torres ha un altro spirito, e altre percentuali al tiro, Wright, dopo qualche palla ben distribuita, si iscrive al tabellino con 2 punti. Santorelli chiamato alla lunetta ne sbaglia solo uno. Dall'altra parte Puggioni porta i suoi a -24 con un centro dalla media distanza.

Berdun fa il suo dovere in contropiede, Santorelli lo segue con un tiro libero in movimento, Puggioni gli risponde subito con due punti da sotto canestro e Carossino riscalda la mano muovendo la retina dalla media-lunga distanza. La partita si trascina così nel terzo quarto, sicuramente più combattuta, ma con i canturini che amministrano e fanno male appena ne hanno l'occasione. La frazione si chiude sul 51 a 21 per la Briantea84.

Quarto quarto

Pronti via e Berdun fa sembrare facile un canestro dal lato, in movimento e dalla media distanza. Gli risponde Lopez, che poi mette altri due punti e anche il libero causato dal fallo di Sbuelz ai suoi danni. Geninazzi mette i primi due punti della sua gara per poi lasciare spazio, solo in ambito realizzativo e non con una sostituzione, a De Maggi che ne mette 7 nel giro di poco più di un minuto.

Minutaggio anche per Karim Makram. Porto Torres continua ad andare al suo ritmo e porta Armas ad aumentare il suo bottino (8 punti). De Maggi firma altri due punti e ne porta a casa 9 solo in questa frazione di gioco. Luszynksi mette il 32 a 66, difende, quasi inutilmente, uno scatenato Carossino e mette altri due punti. Con questi canestri si chiude la gara: è 68 a 34 per la Briantea.