La Briantea torna vittoriosa da Reggio Calabria e fa sei su sei in campionato

Sei vittorie su sei, anche dal PalaCalafiore di Reggio Calabria sono arrivati i due punti. La UnipolSai Briantea84 Cantù ha battuto la Farmacia Pellicanò 67 a 36 nella partita valevole per la sesta giornata di Serie A Fipic, la prima di ritorno del girone A.

Coach Jaglowski ha dovuto fare a meno di De Maggi, assente last minute per un problema muscolare rimediato durante l’allenamento di rifinitura in preparazione della partita e quindi impossibilitato a partire per la Calabria. Non convocati Tomaselli, Makram e Schiera, quest’ultimo fermo sempre ai box. Quella del pomeriggio è stata la terza trasferta consecutiva per i biancoblù nel giro di 7 giorni (prima di oggi, Santo Stefano e l’infrasettimanale di recupero contro Porto Torres). Nonostante una settimana piena, i canturini non si sono fatti trovare impreparati davanti ad una formazione molto fisica e che ha provato a punzecchiare a referto con le buone mani di Sripirom, Da Costa e Beltrame. Miglior realizzatore Carossino con 22 punti, seguito da Serio (18) e Berdun (16).

La Cronaca

Coach Jaglowski opta per il quintetto composto da Patzwald, Geninazzi, Berdun, Serio e Carossino. Proprio il numero 22 rompe il ghiaccio dopo 1’ di gioco, pareggia Fikov. Tanti gli errori commessi da entrambe le squadre in questo avvio di gara, quando il tabellone dice che sono già passati 4’. Serio serve Carossino che pesca il 4-2, la UnipolSai inizia ad alzare l’area di pressing che porta coach Cugliandro a chiedere il time-out. Accelerata di Serio che guadagna fallo, dalla lunetta fa 2/2 per il momentaneo 6-2 in favore dei biancoblù. Da Costa tiene in scia i reggini a referto, la UnipolSai spinge e sull’asse Berdun-Serio, quest’ultimo pesca il suo quarto punto personale a 4’ dal termine. Carossino risponde a Beltrame, poi arriva la tripla di Sripirom. Si scalda la gara in questo finale di tempo. Botta e risposta con Serio e Berdun per la UnipolSai e Pietrzyk e Da Costa per i padroni di casa. Dopo 10’ solo un punto di distanza: UnipolSai guida 14 a 13 su Reggio.

Coach Jaglowski mescola le carte. Dentro Santorelli e Ruggeri, fuori Geninazzi e Patzwald. Da Costa non perdona e vale il primo vantaggio dei granata (15-14), ma dalla sua mattonella Serio è infallibile e riporta i suoi avanti. Ruggeri e Serio in versione assist-man per sei punti consecutivi di Berdun. Serio ne aggiunge altri due e il break da 10-0 tutto biancoblù spacca il quarto. D’Anna rompe il buon momento dei canturini, Ruggeri aggiunge il suo nome a referto con un uno su due dalla lunetta. Botta e risposta: Reggio Calabria non demorde. In questa fase la UnipolSai si affida a Carossino, Berdun e Ruggeri, Reggio alle mani di Sripirom e Beltrame. Ultimi secondi molto fisici sul parquet del PalaCalafiore, dopo 20’ la UnipolSai avanti 33 a 25.

La UnipolSai riparte da Ruggeri, Carrigill, Serio, Berdun e Carossino. Oltre 3’ di gioco e parziale di 4-0 per Reggio Calabria, tanto errori al tiro per il gruppo guidato da coach Jaglowski che chiede il time-out. Squilli di Carossino e Berdun, Reggio Calabria a -10 (40-30) al giro di boa. Santorelli, neoentrato, da solo non sbaglia sotto canestro, Carossino un libero indovinato per il +13 a poco più di 4’ dalla fine. Sripirom colpisce con un 4-0. Punti preziosi per Carossino, Berdun, Serio e Santorelli che valgono il 51 a 34 per i biancoblù a 10’ dal termine.

Ultimo quarto. Carossino firma il +19 (53-34), primi 3’ a ritmo basso. Ne aggiunge altri 2 Ruggeri. Triplo cambio per coach Jaglowski: dentro Geninazzi, Carrigill e Sbuelz, fuori Berdun, Santorelli e Ruggeri. Ancora punti per Carossino, poi Serio e il parziale diventa 10 a 0 a poco più di 2’ dal termine. D’Anna spezza e riporta i suoi a referto, poi nel finale quattro di Serio intervallati dal primo canestro della partita per Sbuelz. Parziale di tempo da 16 a 2 che vale il 67-36 finale per la UnipolSai.

Il post partita

Coach Josef Jaglowski:

“La partita è stata un test di coraggio per i miei giocatori e ognuno ha dimostrato di essere pronto a giocare fino alla fine, al cento per cento. Nonostante arrivassimo da una settimana piena, con tre partite in trasferta in sette giorni e un ultimo viaggio in aereo in ritardo, con poco sonno e con De Maggi assente all’ultimo minuto per un problema muscolare. Devo togliermi il cappello davanti alla mia squadra e dire a tutti che sono stati bravi, ringraziandoli per il bel lavoro svolto. La gara è stata molto fisica, abbiamo concesso poco in difesa tenendo una buona Reggio Calabria a 36 punti, un buon risultato. Torniamo a casa con una vittoria e il morale alto”.

Steve Serio:

“La partita è stata molto fisica, Reggio Calabria è talentuosa. Speriamo di poter migliorare e diventare una squadra ancora più forte dopo una gara di questo tipo”.

Filippo Carossino:

“Sapevamo che non sarebbe stata una sfida semplice, Reggio Calabria ha qualità e arrivava da un buon momento. Siamo stati sempre in controllo della partita, anche se varie volte ci sono stati a contatto, ma poi siamo riusciti ad accelerare, trovando canestri facili, segnando tanto, passandoci bene la palla e aumentando il ritmo a livello difensivo: penso che questa sia stata la chiave della nostra vittoria. Ci mancava un giocatore importante come De Maggi, ma la forza del nostro gruppo è questa: siamo tanti giocatori forti, ognuno può portare il suo e si può contare su tutti, con qualità anche quando manca un giocatore importante. Siamo contenti del percorso che stiamo facendo, dobbiamo continuare su questa strada”.

Il tabellino

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 36 (Sripirom 11, Da Costa 6, Beltrame 6, D’Anna 4, Fikov 2, Pietrzyk 2, Ivanov 2, Billi 2, Likic 1, Mutalib, De Horta). Coach Cugliandro.

UnipolSai Briantea84 Cantù 67 (Carossino 22, Serio 18, Berdun 16, Ruggeri 5, Santorelli 4, Sbuelz 2, Geninazzi, Patzwald, Carrigill). Coach Jaglowski.

Tempi (13-14, 25-33, 34-51, 36-67)

Arbitri (Cristina Luca, Daniele Barbagallo)

I risultati delle gare del girone A

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic-UnipolSai Briantea84 Cantù 36-67

Special Bergamo Sport Montello-Gsd Porto Torres 67-47

Santo Stefano Kos Group-Ssd Santa Lucia Roma 101-23

La classifica del girone A