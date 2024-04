La Briantea84 fa l'en plein: primo, secondo e terzo posto ai campionati nazionali di corsa campestre

Tra le tante “prime volte” di questo periodo, si inserisce anche il settore atletica di Briantea84 targato Dmg. Debutto ufficiale in una gara di livello nazionale, come è avvenuto sabato 6 aprile a

Calco (in provincia di Lecco) in occasione del 25° Campionato nazionale di corsa campestre Csi.

I tre atleti canturini convocati per la manifestazione, iscritti ai 750 metri dir-maschile adulti, hanno conquistato l’intero podio. Primo posto e oro per Luca Di Marzio che si è laureato anche campione nazionale di categoria (tempo: 3’18’’32), argento per Jacopo Covi (3’25’’58) e bronzo per Milos Mirkovich (3’35’’03).

È stata scritta una nuova pagina storica per il club canturino in un evento che ha accolto quasi 2000 atleti da tutta Italia, tra partecipanti con e senza disabilità.

Il commento di coach Marazzi