La Briantea84 ha vinto il suo decimo Scudetto

Si è disputata oggi, sabato 23 marzo 2024, la gara 2 della finale Scudetto tra l'UnipolSai Briantea84 Cantù e Santo Stefano Kos Group, partita già potenzialmente decisiva dato che i canturini sono riusciti a importi per 72 a 68 sui marchigiani sul parquet del loro PalaPrincipi questo mercoledì in gara 1. Essendo la serie al meglio delle 3, quella di oggi era un'occasione ghiotta per la Briantea84 per aggiudicarsi la vittoria finale.

E quindi missione compiuta: la Briantea ha vinto 56 a 46 al PalaMeda e si è aggiudicata così il suo decimo Scudetto.

La cronaca

Ancora acciaccato Steve Serio che però riesce a recuperare e a sedersi in panchina pronto per dare una mano a partita in corso. Nel frattempo coach Josef Jaglowski schiera dall'inizio il quintetto Patzwald, Sbuelz, Carossino, De Maggi e Berdun. Satno Stefano risponde con Raimondi, Tanghe, Veloce, Giaretti e Bedzeti.

Primo quarto

La palla a due la vince De Maggi, ma il primo canestro della gara è di Giaretti a cui però risponde subito Sbuelz con un rimbalzo offensivo e due punti da sottocanestro. Un assist illuminante di De Maggi porta a 4 il bottino del giovane Sbuelz. Briantea scatenata in questi primi secondi: Carossino penetra con relativa facilità e allunga a +4. Raimondi risponde e qualche manciata di secondi dopo Giaretti pareggia i conti.

La Briantea torna in vantaggio con Berdun lanciato in contropiede. L'argentino si ripeterà con uno dei suoi classici centri dalla media distanza qualche secondo dopo, seguito da un rimbalzo offensivo più canestro di De Maggi. Carossino allunga sul +7. Sbuelz si prende la scena e aumenta il suo bottino a 6 punti, per ora prestazione straordinaria del giovane romano.

Il primo quarto si chiude sul 16 a 11 per i canturini.

Secondo quarto

Il secondo quarto si apre nel segno delle palle rubate: due di Bedzeti e una di Geninazzi, ma il punteggio fatica a muoversi finché il solito Sbuelz raccoglie l'ennesimo rimbalzo e si guadagna un potenziale gioco da tre punti con un canestro più fallo. Tanghe prova a rispondere per tenere a galla i suoi, ma Berdun li ricaccia indietro subito: ora è 20 a 13 per la Briantea.

Carossino allunga ancora e Sbuelz riesce a trasformare agilmente una buona azione manovrata. La superiorità dei canturini sembra netta, ma mai sottovalutare Santo Stefano che si rifà subito sotto con due punti di Raimondi. Su altri due punti di Carossino il PalaMeda si infuoca. Giaretti accorcia sul 26 a 17 e coach Jaglowski chiama il time out.

Berdun trasforma un libero, Carossino ne mette due e a loro risponde Giaretti con un tiro facile messo dalla media distanza. La Briantea conduce sul +10 a un possesso dall'intervallo ed è Berdun a mettere i due punti prima del classico tè caldo. Briantea 31, Santo Stefano 19 all'intervallo.

Terzo quarto

Al rientro in campo è ancora Sbuelz a sbloccare i giochi, ai suoi due punti risponde Giaretti (il più velenoso dei marchigiani), ma è ancora Sbuelz a riportare a +13 i suoi. Nel frattempo Tanghe arriva a 5 falli e reagisce togliendosi la maglia e uscendo dal campo. Carossino sfrutta il momento di confusione e firma altri due punti.

Ancora Carossino porta i suoi sul 39 a 24 e si porta a 14 punti personali, proprio come Sbuelz. Ed è proprio quest'accoppiata che firma il +17, assist di Pippo Carossino e canestro di Ale Sbuelz. Berdun non fa prigionieri e fa partire la sua classica parabola tesa che muove la retina.

Raimondi prova a scuotere i suoi con una tripla e subito dopo, chiamato alla lunetta, mette altri due punti. Bedzeti, fin qui nascosto sotto le foglie, mette altri due punti e Santo Stefano piazza un parziale di 7 a 0 negli ultimi minuti del quarto. Ora è 43 a 32 per la Briantea.

Quarto quarto

Apre l'ultima frazione di gioco il canestro da sotto di De Maggi. La partita si scalda con un tecnico ricevuto da coach Jaglowski dopo un fallo in attacco di Bedzeti, a suo parere, non fischiato. Veloce mette altri due punti e riduce a +10 il vantaggio della Briantea: Santo Stefano non è ancora battuta.

Berdun dalla lunetta ne mette una su due e dopo il time out di Santo Stefano ne mette un'altra dal suo habitat, il mid range. Scatto biancoblù con Sbuelz in giornata di grazia, ma Veloce risponde presente e batte un colpo. Bedzeti raccoglie un altro rimbalzo e mette un difficile canestro da sotto, obbligatorio il time out per coach Jaglowski.

Carossino mette due liberi e la difesa della Briantea costringe Santo Stefano a sforare i 24 secondi per concludere l'azione. Nel frattempo gli animi si scaldano e la partita si fa più fisica con Veloce che stende Berdun mentre si dirige verso il canestro. Coach Jaglowski opta per il time out e rimettere in ordine le idee.

Dalla lunetta Berdun sbaglia il primo, ma non il secondo. Veloce commette fallo in attacco e fa perdere il possesso ai suoi, dall'altra parte Berdun firma il 54 a 39 a 2 minuti e mezzo dalla fine. Appena entrato in partita Balsamo segna i suoi primi due punti, ma il distacco rimane ampio: +13 biancoblù.

A 1 e 20 dalla fine della gara Berdun sbaglia due liberi e sul ribaltamento di fronte Bedzeti prova a tenere i suoi in partita. Carossino guida l'attacco, ma i canturini fanno fatica a trovare la via del canestro. Giaretti invece muove la retina dall'arco e porta i suoi sul 54 a 46. Santo Stefano, gliene va dato atto, non muore mai.

Carossino è chiamato a risvegliare i suoi con due tiri dalla lunetta: sbaglia il primo e anche il secondo, ma il rimbalzo è biancoblù. A 30 secondi dalla fine sempre Carossino subisce fallo e i giochi sembrano fatti: il numero 22 biancoblù questa volta segna e fissa il punteggio sul 56 a 46. Finisce così la partita ed è festa biancoblù.

Le foto della festa Scudetto