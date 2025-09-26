La brianzola Meriem Nasraoui premiata MVP della serie A2 2024/25

Il basket lariano fa festa e celebra un bel riconoscimento che è stato conferito dalla Lega a una delle sue cestiste grande protagonista dell’ultima stagione sportiva: Meriem Nasraoui.

In festa per Nasraoui

Nasraoui, l’ala forte nata a Cantù ha trascinato a suon di canestri Broni alla promozione in serie A1. Meriem riceverà il premio durante la Serata degli Oscar LBF 2025 in programma sabato 4 ottobre dalle ore 21 presso il Teatro Borsoni, Via Milano 83 (Brescia) nel corso del weekend del XXIII Opening Day di Serie A1. Un appuntamento ormai tradizionale per la Lega Basket Femminile che vuole assegnare i suoi oscar alle eccellenze dell’ultima stagione sportiva. Questi i numeri dell’ultima stagione di Nasraoui: nella stagione regolare ha totalizzato 14.2 punti, 8.8 rimbalzi, 2.6 assist e 15.7 di valutazione totale. Nei Playoff ha poi migliorato il suo rendimento con 17.7 punti realizzati e 10.3 rimbalzi in 9 gare.

Tutti i premiati alla serata degli Oscar LBF

MVP ITALIANA SERIE A1 – 2024/2025: Lorela Cubaj

MVP STRANIERA SERIE A1 – 2024/2025: Kunaiyi-Akpanah Pallas

MVP GIOVANE SERIE A1 – 2024/2025: Francesca Baldassare

MVP SERIE A2 • Girone A – 2024/25: Meriem Nasraoui

MVP SERIE A2 • Girone B – 2024/2025: Antonia Peresson

PREMIO “FRANCESCO ALVISI” • Miglior Dirigente Serie A1 – 2024/2025: Vittorio Giuriati

PREMIO NATALINO CARZANIGA • Miglior Dirigente A2 – 2024/25: Francesco Del Governatore

MIGLIOR ALLENATORE SERIE A1 – 2024/2025: Domenico Sabatelli

MIGLIOR ALLENATORE SERIE A2 • Girone A – 2024/2025: Alessio Cioni

MIGLIOR ALLENATORE SERIE A2 • Girone B – 2024/2025: Simone Righi

PREMIO SPECIALE “ANTONIO CONCATO” – 2024/2025: Mary Sbrissa

PREMIO “GIUSTINO ALTOBELLI” – 2024/2025: Carlo Scaramuccia