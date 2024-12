La Campi Reali Cantù batte Cuneo per 3-0 nell'ultimo match del 2024

Il 2024 della Campi Reali Cantù si chiude con una vittoria per 3-0 tra le mura amiche del PalaFrancescucci contro la MA Acqua S. Bernardo Cuneo. Un'ottima prova di squadra da parte dei canturini, con le maglie della difesa che si sono strette attorno agli attacchi dei cuneesi, e una fase di muro molto attenta.

La gara

Coach Alessandro Mattiroli schiera Luca Martinelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero. Coach Matteo Battocchio risponde con Daniele Sottile in cabina di regia, Davide Brignach opposto, Felice Sette e Karli Allik in banda, Lorenzo Codarin e Marco Volpato al centro, e Domenico Cavaccini libero.

A inizio primo set un'invasione di seconda linea da parte di Brignach manda la Campi Reali a +2 (7-5). Due ace di fila di Novello segnano il +4 interno, e Coach Battocchio vuole parlarci su (14-10). Galliani imita il compagno per il +5 (16-11), ma la MA Acqua S. Bernardo non molla. Marzorati sostituisce Bragatto al servizio, e piazza il parziale di 4-0 condito da un ace, che di fatto chiude i giochi (23-16). Novello dai nove metri mette la parola fine al parziale (25-17).

A inizio terzo set la MA Acqua S. Bernardo approfitta di due errori in attacco di Novello per scappare subito (1-4). L'opposto canturino riporta sotto i suoi (4-5), l'ace di Galliani segna il vantaggio esterno, e Coach Battocchio ferma il gioco (8-7). Brignach attacca out (11-9), il nastro della rete aiuta Tiozzo a piazzare un ace (13-10), una pipe dello stesso schiacciatore canturino vale il +4, e Coach Battocchio chiama il suo secondo time-out (16-12). Galliani piazza l'ace che sembra chiudere i giochi (18-13), ma Cuneo torna sotto, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (19-17). Volpato mura Novello (21-20), e un ace di Brignach marca la parità a quota 22. Novello consegna il primo match point ai suoi, e un muro di Cottarelli su Allik chiude parziale e partita (25-23).

Il commento

“Ho ricercato, anche prima della partita, un salto di qualità in alcuni fondamentali, e uno di questi era il discorso di difesa e contrattacco - ha detto coach Alessandro Mattiroli a fine partita - E questo mi sembra che sia andato molto bene: hanno dato una bella risposta da questo punto di vista come applicazione tecnica. Sono molto contento di tutti i ragazzi e di tutto il gruppo, perché sono 13 giocatori strepitosi, che in allenamento danno sempre tutto. È vero che quando si vince si vedono i risultati, ma è tutto l'anno che lavoriamo duramente, e mi fa molto piacere quando arrivano partite come queste”.

Il tabellino

CAMPI REALI CANTU' 3

MA ACQUA S. BERNARDO CUNEO 0

(25-17, 28-26, 25-23)

CAMPI REALI CANTU': Martinelli, Novello 22, Galliani 12, Tiozzo 13, Candeli 6, Bragatto 4, Butti (L1), Cottarelli 1, Bacco 1, Marzorati 1. NE: Quagliozzi, Cormio, Caletti (L2). All: Mattiroli, 2° All: Zingoni (battute vincenti 9, battute sbagliate 15, muri 5).

MA ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Sottile 1, Brighach 12, Sette 3, Allik 10, Volpato 6, Codarin 10, Cavaccini (L1), Agapitos, Compagnoni, Oberto, Malavasi 2. N.E.: Mastrangelo, Chiaramello, Pinali (L2). All: Battocchio, 2° All: Morando (battute vincenti 3, battute sbagliate 9, muri 7).

Arbitri: Maurina Sessolo (Treviso) e Sergio Jacobacci (Venezia)

Addetto al videocheck: Giovanna Caporotundo