La Campi Reali interrompe la striscia positiva di vittorie

Dopo tre vittorie consecutive arriva una sconfitta per la Campi Reali Cantù nel match concluso poco fa al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate.

CAMPI REALI CANTU’ 1 - COSEDIL ACICASTELLO 3 (21-25, 25-18, 22-25, 23-25)

Campi Reali Cantù: Martinelli 2, Novello 22, Galliani 1, Tiozzo 14, Candeli 9, Bragatto 9, Butti (L1), Cottarelli, Quagliozzi, Bacco 9, Cormio. NE: Marzorati, Caletti (L2). All: Mattiroli, 2° All: Zingoni (battute vincenti 5, battute sbagliate 17, muri 3).

Cosedil Acicastello: Saitta 2, Lucconi 24, Basic 16, Manavinezhad 10, Bartolucci 5, Bossi 6, Orto (L1), Sabbi 1, Rottman 2, Volpe 2. N.E.: Bartolini, Argenta, Bernardis, Lombardo (L2). All: Montagnani, 2° All: Lionetti (battute vincenti 6, battute sbagliate 19, muri 14).

Arbitri: Giuliano Venturi (Torino) e Piera Usai (Milano)

Addetto al videocheck: Luca Rovagnati

Photo credit: Patrizia Tettamanti

Gli schieramenti

La Cosedil Acicastello si impone per 3-1 al termine di una partita comunque molto combattuta, dove ha avuto bisogno di ben 14 muri per avere la meglio sulla compagine canturina, che ha lottato palla su palla. Coach Alessandro Mattiroli schiera Luca Martinelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero. Coach Paolo Montagnani risponde con Davide Saitta in cabina di regia, Manuele Lucconi opposto, Luka Basic e Mohammadjavad Manavinezhad in banda, Filippo Bartolucci ed Elia Bossi al centro, e Francesco Pierri libero.

A inizio primo set Bragatto mette a terra una palla ricevuta lunga su servizio di Tiozzo e conquista il doppio vantaggio per i suoi (8-6), ma due ace consecutivi di Lucconi ribaltano tutto (8-9). Novello ripaga con la stessa moneta (11-10), ma un suo errore in attacco permette il doppio vantaggio esterno (11-13). La Campi Reali ribatte colpo su colpo, ma un muro di Bossi su Bragatto convince Coach Mattiroli a fermare il gioco (13-16). Al rientro in campo si lotta palla su palla, ma prima Basic mette a terra il pallonetto del +4 (16-20), poi Bossi mura Candeli per il +5, e Coach Mattiroli chiama il suo secondo time-out (17-22). E' lo strappo decisivo: chiude Bossi alla seconda occasione (21-25).

Secondo set della Campi Reali

A inizio secondo set Novello imperversa a rete, e un muro di Martinelli su Basic convince Coach Montagnani a fermare il gioco (7-4). Un ace di Saitta porta sotto i suoi (7-6), ma Tiozzo e Novello li ricacciano indietro (9-6). La Campi Reali approfitta di due errori di Lucconi per portarsi a +4 (13-9), e due ace di Novello la lanciano a +6 (17-11). Due errori dei canturini, però, permettono alla Cosedil di riavvicinarsi, e Coach Mattiroli ferma il gioco (17-14). Al rientro in campo Cantù riprende la marcia, ed è il turno di Coach Montagnani di chiamare il suo secondo time-out (20-14). E' lo strappo decisivo: i lombardi difendono il vantaggio acquisito fino al punto di Bacco che chiude il parziale (25-18).

Nel terzo set la Cosedil parte subito forte con Manavinezhad dai nove metri (1-4), ma un ace di Bacco porta sotto la Campi Reali (4-5). Basic fa punto in battuta e rilancia l'azione dei suoi, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (5-9). Una pipe dello schiacciatore francese manda i suoi a +5 (7-12). Cantù non si disunisce, Martinelli mette a terra una palla vagante, e Coach Montagnani ferma tutto (10-13). Con il turno al servizio del palleggiatore canturino c'è il sorpasso (17-16), ma Lucconi riporta subito il pallino del gioco dalla sua parte (17-18). Manavinezhad si ripete in battuta (19-21) ed è l'allungo decisivo. I canturini provano a rientrare, ma Acicastello difende il vantaggio e chiude con Volpe (22-25).

A inizio quarto set la Campi Reali approfitta di due errori della Cosedil per prendere subito il doppio vantaggio (6-4), Bacco mette a terra la palla del +3, e Coach Montagnani ferma il gioco (10-7). Candeli sigla il +4 interno (12-8), ma Lucconi riporta sotto i suoi (13-11). Acicastello alza il muro, raggiunge la parità a quota 14, e Coach Mattiroli vuole parlarci su. Manavinezhad porta il pallino del gioco dalla propria parte del campo (16-17), Candeli mura Bartolucci (19-18), Basic lancia i suoi a +2, e Coach Mattiroli chiama il suo secondo time-out (19-21). Un ace di Novello riporta il pareggio a quota 21, e Coach Montagnani vuole parlarci su. Bacco viene fermato a muro (21-23), e Lucconi mette a terra la palla che chiude parziale e partita (23-25).

Le parole del coach della Campi Reali

Queste le parole di Coach Alessandro Mattiroli a fine partita: “Sono contento perché il nostro obiettivo era giocare la partita, e giocarsi ogni set, e direi che è stato raggiunto dal punto di vista di quello che potevamo dare. I ragazzi sono stati molto bravi: ce la siamo giocata fino alla fine, fino all'ultimo punto. Avevamo però un avversario di grande valore, e che l'ha dimostrato, soprattutto nel fondamentale del muro. Nelle parti decisive dei set sono stati molto bravi, e l'hanno portata casa. Onore a loro, ma contento della prestazione dei ragazzi”.