La Fortitudo non dà scampo a Cantù

Pesante sconfitta dell'Acqua S.Bernardo Cantù che al PalaDozza viene travolta nel secondo tempo dalla Fortitudo Bologna che ha la meglio con il punteggio di 74-57.

Moraschini segna due triple in avvio e permette a Cantù di mettersi al comando, ma Bolpin e Fantinelli tengono la Fortitudo in scia. Il ritorno in campo di McGee è condizionato dai falli, ma l’Acqua S.Bernardo sfrutta i canestri di Valentini e Baldi Rossi per toccare il +9. Aradori accorcia, ma Basile fissa il punteggio sull’11-20.

Baldi Rossi porta in dote a Cantù il primo vantaggio in doppia cifra della gara. Valentini allunga a +15, ma Mian e Freeman sono i protagonisti di un parziale

che riporta Bologna a due possessi di distanza. Moraschini dà ossigeno all’Acqua S.Bernardo con una tripla. Una tripla di Aradori manda le squadre all’intervallo sul 33-37.

Mian accende la Fortitudo e segna la tripla del sorpasso. Bologna stringe le maglie in difesa e vola sul +9. Aradori aggiorna il conto del massimo vantaggio, prima che McGee sblocchi Cantù dalla lunetta. Il canestro di Freeman vale il 56-44.

McGee segna due triple, ma commette subito il suo quinto fallo. La Fortitudo riprende fiducia e torna a condurre con un vantaggio in doppia cifra. De Nicolao e Moraschini provano a scuotere l’Acqua S.Bernardo, ma prima Fantinelli e poi Bolpin spengono le speranze di rimonta dei canturini. Bologna amministra gli ultimi minuti e si prende i due punti.

"Abbiamo avuto un approccio solido nel primo tempo - ha detto coach Nicola Brienza - Poi quando nel secondo la Fortitudo ha alzato il livello di agonismo noi abbiamo fatto due passi indietro, giocando a un metro e mezzo dalla linea dei tre punti. In attacco, così facendo, non siamo più stati efficaci come prima. Nel primo tempo avevamo trovato delle buoni soluzione e difeso bene, anche se c’è il rammarico per qualche canestro che avremmo potuto evitare. Poi però la nostra intensità è calata e abbiamo subito invece la loro, ci siamo totalmente bloccati in attacco come purtroppo ci è già successo ultimamente e di conseguenza abbiamo perso efficacia anche in difesa. Complimenti a Bologna, noi dobbiamo cercare di capire, io in primis e poi insieme anche alla squadra, cosa possiamo fare per essere più reattivi in queste circostanze. Domenica abbiamo una partita importante ed è chiaro che il momento non è felice, ma abbiamo bisogno della spinta del nostro pubblico. Chiedo ai tifosi di prendersela piuttosto con me, ma di restare vicino ai ragazzi perché contro Forlì, visto proprio questo momento di difficoltà, avremo ancor più bisogno della loro spinta”.