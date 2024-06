La Marila Asd conclude la stagione sportiva con un saggio finale da 900 spettatori

"Road to Paris", il saggio di fine anno della Marila Asd, società di ginnastica ritmica di Fino Mornasco che, fondata soltanto nel 2021, si è fatta conoscere al pubblico a suon di medaglie conquistate nel panorama regionale e nazionale della disciplina.

La Marila Asd conclude la stagione davanti a un pubblico numeroso

L'atto finale della stagione si è svolto al "Palafrancescucci" di Casnate con Bernate domenica 2 giugno con ben 250 ginnaste in pedana che hanno messo in scena uno spettacolo entusiasmante accompagnando il pubblico in un viaggio che è partito da Pechino dove nel 2021 si sono svolti gli ultimi giochi Olimpici estivi. Passando poi per la Grecia, la fiamma Olimpica ripartirà in direzione Francia, meta delle Olimpiadi estive del 2024. Novecento le persone che hanno assistito alla manifestazione tra genitori, amici e parenti delle atlete che hanno realizzato questo spettacolo, degna conclusione di un anno sportivo ricco di soddisfazioni per tutta la società Marila.

Le ginnaste protagoniste di questa serata partono dalle più piccole dei corsi base di Albate, Capiago Intimiano, Suello, Lazzate, Socco e Bulgarograsso per poi passare ai corsi promozionali, al corso del mini di Socco e giungere al settore agonistico Silver piccole, Silver base e le ginnaste del settore Gold avanzato. Lo spettacolo è stato condotto dalla giornalista e presentatrice di Telelombardia Mariachiara Rossi coadiuvata da Olivier Chignoli, fondatore della società "DiCOmo srl" e presidente del Milan Club Cernobbio, accompagnati dalle musiche di Tote Dj e Morris Corti. Fotografo d’eccezione del saggio, arrivato direttamente dal Festival di Cannes, è stato Daniele Cifala che ha immortalato ogni attimo di questa meravigliosa festa della famiglia Marila Asd.