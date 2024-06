La Pallacanestro Cantù batte il secondo colpo sul mercato: ufficiale Riismaa

La Pallacanestro Cantù si conferma molto attiva sul mercato e batte il secondo colpo in entrata: dopo De Nicolao arriva Joonas Riismaa, colui che andrà a sostituire Stefan Nikolic.

Joonas Riismaa

Joonas Riismaa è un’ala piccola di 196 cm per 90 kg. Nato il 6 marzo 2002 a Märjamaa, in Estonia, ha acquisito lo status di giocatore di formazione italiana grazie a un percorso nelle giovanili di Siena e Pistoia. Riismaa è in grado di coprire più ruoli sugli esterni sfruttando al meglio un’ottima meccanica di tiro e uno spiccato atletismo, che lo rende particolarmente pericoloso anche a rimbalzo.

Le sue prime dichiarazioni

“Sono molto carico e pronto a iniziare il mio percorso insieme a questa società e a tutta la città di Cantù. Abbiamo un obiettivo importante e daremo il massimo per raggiungerlo – le prime parole di Joonas Riismaa da giocatore dell’Acqua S.Bernardo – Spero di creare tante emozioni positive per tutte le persone che verranno a vederci al palazzetto”.

Soddisfatto coach Brienza

“Sono estremamente contento dell’arrivo di Joonas, che considero uno dei migliori prospetti del panorama italiano. Ho avuto il piacere di lavorare con lui a Pistoia e sono entusiasta di riprendere il lavoro fatto con lui – commenta coach Nicola Brienza – Sono sicuro che sarà un’ottima aggiunta per la nostra squadra”.

La carriera

A 14 anni lascia l’Estonia per proseguire la sua formazione cestistica nelle giovanili della Mens Sana Siena. Dopo due anni, si trasferisce a Pistoia. Con i biancorossi si inizia a misurare con il doppio impegno tra Under18 e Serie C Gold. A partire dal campionato 2020-21 entra definitivamente a far parte del roster della prima squadra. Già nella prima stagione in A2 si guadagna oltre 20 minuti di media, riuscendo a produrre 6.5 punti a partita. L’anno successivo, allenato da coach Brienza, cresce fino a superare la doppia cifra di media. Arriva così la chiamata da Brindisi, che lo fa esordire in Serie A. Nelle due stagioni in Puglia continua il suo percorso di crescita grazie a un impiego medio superiore ai 10 minuti. Riismaa, dopo un percorso nelle nazionali giovanili, ha esordito nel 2022 anche con la nazionale maggiore dell’Estonia, partecipando anche alle qualificazioni al Mondiale 2023.