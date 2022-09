La Pallacanestro Cantù si presenta in piazza Garibaldi

Una tradizione che si fa attendere con ansia da tutti i tifosi della Pallacanestro Cantù sta per tornare: la presentazione ufficiale della squadra in piazza Garibaldi a Cantù.

La stagione è già iniziata con gli impegni di Supercoppa, e quello decisivo per l'accesso alle Fina Four si giocherà proprio stasera a Trapani, ma la squadra di coach Meo Sacchetti ancora non si è presentata ai tifosi nella tradizionale serata di piazza Garibaldi. Si terrà martedì 27 settembre dalle 20 in poi e sarà anche l'occasione per i tifosi di dimostrare tutto il loro affetto e dare la carica ai giocatori biancoblù che pochi giorni dopo, il primo ottobre a Milano contro l'Urania, inizieranno il campionato di Serie A2 con l'obiettivo promozione. Un ritorno in massima serie tanto sperato dai tifosi, i quali si riverseranno sicuramente in gran numero in piazza, ma anche sugli spalti durante la stagione: sono acquistabili ancora gli abbonamenti con la campagna "Succederà", attiva fino al 6 ottobre. Le tessere possono essere sottoscritte sia in sede (dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.30, in via Como - 216, a Cantù) sia in modalità online sul sito di VivaTicket (chiusura giovedì 6 alle 24).