La piccola Camilla agli Italiani di ginnastica artistica

Tre anni di ginnastica artistica e agonismo solo da quest’anno eppure Camilla Giussani, uno scricciolo di 8 anni, ha partecipato lo scorso fine settimana ai Campionati italiani di ginnastica artistica della sua categoria che si sono tenuti a Riccione, scelta tra le 120 migliori atlete di tutta Italia.

Camilla agli Italiani, la mamma: "Non aveva mai fatto gare"

"Non ce lo aspettavamo proprio, era la sua prima volta – ha raccontato la mamma, Simona Solenne, giustamente orgogliosa come il papà Filippo Giussani - Camilla ha iniziato agonismo quest’anno con la società Ghislanzoni di Lecco ginnastica artistica Gold A1. Si allena da quando ha 5 anni sempre con tanta passione e impegno. Appena ha iniziato alla Ginnica 96 l’hanno subita passata al preagonismo nel Silver, ma poi per passare al Gold, il livello più alto, abbiamo dovuto cercare altrove perché sul territorio ci sono pochissime realtà, così siamo passati da quest’anno a Lecco, alla Ghislanzoni, ma non aveva mai fatto gare finora".

