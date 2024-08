La rinnovata Albese Volley si è radunata questa mattina e alle 18 primo saluto ai tifosi

Primo giorno di "scuola" per la nuova Albese Volley che questa mattina si è ritrovata presso la palestra Pedretti per iniziare la stagione 2024/25.

L'inizio

Una nuova avventura per la Tecnoteam che si presenta ai nastri di partenza al quanto rinnovata ma desiderosa di vivere un'altra stagione da protagonista in serie A2 femminile. Ricordiamo che dopo i test mattutini, nel pomeriggio alle ore 18 la squadra al completo com giocatrici, staff e dirigenza sarà presentata ufficialmente a tifosi e stampa presso il Centro Civico di via Roma di Albese con in testa il presidente Graziano Crimella che chiama a raccolta i suoi tifosi: "Come oramai tradizione da molti anni dopo i test mattutini in palestra, nel tardo pomeriggio alle 18 ci sarà il primo incontro con la nuova squadra. Sono veramente molto curioso di fare personalmente la conoscenza con alcune ragazze che non ho avuto modo di incontrare durante le trattative di mercato. Riabbraccerò il capitano, Marika, Giorgia ed Elena ossia le quattro ragazze reduci dallo strepitoso campionato scorso.

Credo che abbiamo allestito una buona squadra. Invito tutti coloro che vorranno vedere la nuova Tecnoteam Albesevolley Como a venire al Centro Civico di Albese alle ore 18. Vi aspetto numerosi".

Il roster Tecnoteam 2024/25

Martina Veneriano 2

Giorgia Bernasconi 9

Marika Longobardi 11

Elena Radice 17

Irene Baldi 13

Alice Viganò 16

Gaia Mancastroppa 15

Carola Colombino 3

Sara Tajè 14

Giorgia Mazzon 8

Rebecca Rimoldi 1

Laura Grigolo 10

Ylenia Pericati 12