La Tecnoteam allarga il suo staff tecnico con Igor Sersale 

Nel mosaico della rinnovata Albese Volley che parteciperà al campionato di serie A2 femminile 2024/25 c'è anche una novità nello staff tecnico. Si tratta di Igor Sersale che sarà l'assistente di coach Mauro Chiappafreddo per la nuova stagione, affiancando il vice David Cardinali e l'altro assistente Davide Biffi.

Il nuovo arrivo

Sersale, tecnico lecchese di Valgreghentino, classe 1973, ha trascorso la sua carriera ad Olginate, nelle ultime stagioni come allenatore della serie B2 e direttore tecnico del settore giovanile conquistando promozioni in serie dalla Prima Divisione fino alla B2 e campione regionale serie C sempre alla guida di Olginate.

Queste le prime parole di Sersale da nuovo componente dello staff tecnico della Tecnoteam: